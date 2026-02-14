قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش الأمريكي يعلن الهجوم على سفينة بالكاريبي ومقتـ ل 3 أشخاص
داليا مصطفى تكشف مواصفات فتى أحلامها: الأمان أهم حاجة ونعجز مع بعض
اعملوا اللي عليكم..الغندور يوجه رسالة دعم للزمالك قبل مباراة كايزر تشيفز
ترامب : تغيير النظام الإيراني بقيادة خامنئي أفضل شئ ممكن يحدث
هتشري بكام.. أسعار الياميش مخفضة في معرض أهلا رمضان 2026
سعر الدولار اليوم السبت 14-2-2026
محلية الشيوخ تناقش ملف الإسراع في إجراء انتخابات المحليات.. الثلاثاء
دعاء الفجر يوم 26 شعبان.. كلمات تستفتح بها اليوم لقضاء الحوائج
عرض في قدمك أول إنذار لمرض السكري.. علامة مبكرة لا تتجاهليها
البنك الأهلي يوقع عقوبة على مصطفى شلبي.. ما السبب؟
زيلينسكي: أوكرانيا تدافع وحدها عن أوروبا.. وأمريكا قادرة على إيقاف بوتين
عمرو عبد السلام: الخاطفون لشاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص قد يواجهون الإعدام
ديني

دعاء الفجر يوم 26 شعبان.. كلمات تستفتح بها اليوم لقضاء الحوائج

دعاء الفجر يوم 26 شعبان
دعاء الفجر يوم 26 شعبان
أحمد سعيد

مع اقتراب حلول شهر رمضان، يزداد اهتمام المسلمين بالبحث عن أفضل صيغ دعاء الفجر لقضاء الحوائج، خاصة خلال هذه الأيام الفضيلة التي يرجى فيها قبول الدعوات. 

ويحرص كثيرون على اغتنام أجواء شهر رمضان الكريم بالإكثار من الدعاء والتضرع إلى الله، لما يحمله من معاني الرجاء واليقين، وتتنوع صيغ دعاء الحاجة المأثورة التي يتداولها الناس طلبًا للبركة وتيسير الأمور، وسوف نعرض أبرز صيغ الدعاء في السطور التالية.

دعاء الفجر لقضاء الحوائج

ومن أفضل صيغ دعاء الفجر لقضاء الحوائج لدى الداعي أن يرفع المؤمن يديه إلى الله ويقول بقلب خاشع موقنا باستجابة الدعاء :  

اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم اقضي حاجتي ونفس كربتي وما نزل بي من حيرتي “ويسمي الحاجة” وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

دعاء الفجر لقضاء الحاجة

  • اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل محمد، يا ذا الجلال والإكرام، ياقاضي الحاجات، يا أرحم الراحمين، ياحي يا قيوم، لا إله إلا أنت الملك الحق المبين.
  • اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.
  • يا الله، يارب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
  • اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه، وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.
  • اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم.
  • إلهي وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل كرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك، اللّهم ما قسمت في هذه الليلة من علم ورزق وأجر وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب.
  • اللّهم ارزقنا عملًا صالحًا يُقرّبنا إلى رحمتك، ولسانًا ذاكرًا شاكرًا لنعمتك، وثبتنا اللّهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
  • اللّهم إني أسألك صدق التوكّل عليك، وحسن الظنّ بك، اللّهم ارزقنا قلوبًا سليمة، ونفوسًا مطمئنة، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علّام الغيوب.
  • اللّهم عوّضني عن كل شيء أحببته فخسرته، طابت له نفسي فذهب، صدقته فكذب، استأمنته فغدر.
  • اللّهم ولا تشغلني عنك وقربني إليك، ربي ولا تذلّني لسواك.
  • اللّهم إن ضاقت الأحوال يومًا أوسعها برحمتك، يا رب استودعتك دعواتي فبشرني بها من غير حولٍ مني ولا قوة.
  • اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السموات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.

دعاء الفجر لقضاء الحوائج وفك الكرب

1- (اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِنَ العَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ، القَبْرِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَن زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِن عِلْمٍ لا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لَهَا).

2- (ما قال عبدٌ قطُّ إذا أصابه هَمٌّ أو حُزْنٌ: اللَّهمَّ إنِّي عبدُكَ، ابنُ عبدِكَ، ابنُ أَمَتِكَ، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فيَّ قضاؤُكَ، أسأَلُكَ بكلِّ اسمٍ هو لكَ، سمَّيْتَ به نفسَكَ، أو أنزَلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمْتَه أحَدًا مِن خَلْقِكَ، أوِ استأثَرْتَ به في عِلمِ الغيبِ عندَكَ، أنْ تجعَلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ بصَري، وجِلاءَ حُزْني، وذَهابَ همِّي، إلَّا أذهَب اللهُ همَّه وأبدَله مكانَ حُزْنِه فرَحًا).

3- (اللَّهُمَّ أعُوذُ برِضَاكَ مِن سَخَطِكَ، وبِمُعَافَاتِكَ مِن عُقُوبَتِكَ، وأَعُوذُ بكَ مِنْكَ لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أنْتَ كما أثْنَيْتَ علَى نَفْسِكَ).

دعاء الفجر دعاء الفجر لقضاء الحوائج دعاء الدعاء شهر رمضان

