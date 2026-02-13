قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
3 ملايين يورو.. تطور مثير في تجديد عقد الكعبي مع أولمبياكوس
قبل مناقشته في البرلمان.. حالات إنهاء الخدمة بسبب تعاطي المخدرات
انسحاب محامي الجناة في واقعة بدلة الرقص بميت عاصم بالقليوبية
ترامب : على زيلينسكي التحرك لإنهاء حرب أوكرانيا
وفاة نجل القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي
استخدام التفجير النووي لتغيير مسار كويكب يقترب من الأرض.. ماذا سيحدث؟
زاهى حواس : أوحش حاجة عملتها فى حياتي إنى بقيت وزير
زيادة الإيجار القديم الجديدة.. هتدفع 4000 جنيه في هذه الحالة
هل يجوز للغني الفطر في رمضان وإطعام مسكين عن كل يوم؟ دار الإفتاء تجيب
مقـ تل شخصين في هجوم صاروخي أوكراني على منطقة بيلجورود الروسية
مصطفى محمد احتياطي.. تشكيل نانت أمام موناكو في الدوري الفرنسي
حليتها كلها.. حسين فهمي: مفيش مشاكل مع زوجاتي السابقات
تكنولوجيا وسيارات

سهم أبل يهبط 5% بعد تحذير رسمي وتأجيل مزايا الذكاء الاصطناعي

أبل
أبل
احمد الشريف

كشفت منصة Investopedia أن سهم أبل تراجع بنحو 5% في تعاملات الخميس، في أسوأ جلسة للسهم منذ أبريل الماضي، بعد سلسلة من الأخبار السلبية كان أبرزها تلقي الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك خطاب تحذير من لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية بشأن تطبيق Apple News.​

أوضحت اللجنة في خطابها أنها تخشى أن يكون التطبيق يقدّم شروط الخدمة بصورة مضللة للمستخدمين، مع اتهام أبل بأنها قد تكون تمنح أفضلية منهجية لوسائل الإعلام «المحسوبة على اليسار» على حساب المنصات المحافظة، وهو ما أثار مخاوف المستثمرين من توتر جديد في علاقة الشركة بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.​

مخاوف من توتر العلاقة

أشارت Investopedia إلى أن تحرّك لجنة التجارة الفيدرالية أعاد فتح ملف العلاقة بين أبل والإدارة الأمريكية الحالية، خاصة أن الشركة كانت قد بذلت خلال العام الماضي جهودًا كبيرة لتعزيز استثماراتها في التصنيع داخل الولايات المتحدة لتخفيف الضغوط التنظيمية والجمركية.​

أكد التقرير أن الخطاب ترك عددًا من الأسئلة المعلقة حول ما إذا كانت التحقيقات قد تتوسع خلال الفترة المقبلة، وهو ما انعكس سريعًا على معنويات المستثمرين ودفع السهم للانخفاض في جلسة اتسمت أصلًا بضغط بيع واسع على أسهم التكنولوجيا.​

تقارير عن تأخير تحديثات سيري 

أوضحت المنصة أن الضغط على السهم تضاعف بعد تقرير من بلومبرجنُشر قبل يوم واحد، أشار إلى أن بعض مزايا الذكاء الاصطناعي المرتقبة في المساعد الصوتي سيري قد تتعرض للتأجيل، في وقت يتابع فيه المستثمرون عن كثب خطط أبل للحاق بالمنافسين في سباق الذكاء الاصطناعي التوليدي.​

أشارت Investopedia إلى أن هذه الأنباء عززت الانطباع بأن أبل تتحرك بوتيرة أبطأ من بعض عمالقة التقنية الآخرين في طرح مزايا ذكاء اصطناعي جديدة للمستخدمين، ما زاد من حساسية السهم تجاه أي إشارات سلبية إضافية.​

خسائر الجلسة

أكد التقرير أن تراجع الخميس محا جزءًا كبيرًا من المكاسب التي حققها سهم أبل في الأسابيع الأخيرة، بعد إعلان الشركة عن إيرادات قياسية في موسم عطلات نهاية العام بدعم من مبيعات الآيفون وخدمات الاشتراك.​

أوضحت Investopedia أن السهم عاد بذلك إلى المنطقة السلبية منذ بداية 2026، رغم قوة نتائج الأعمال الأخيرة، في إشارة إلى أن المستثمرين باتوا يركّزون بصورة أكبر على المخاطر التنظيمية ومستقبل استراتيجية أبل في مجال الذكاء الاصطناعي.

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

العاصفة الترابية

الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟

غسل الجنابة

عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر

جانب من الواقعة

عمدة ميت عاصم عن واقعة بدلة الرقص: صفعت الشاب لإنهاء الأزمة وإنقاذه

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

البنك الأهلي المصري

بعد خفض الفائدة .. اعرف أعلى شهادة ادخار من البنك الأهلي المصري

الزمالك

ضربة موجعة لـ الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز في الكونفيدرالية.. ماذا حدث؟

الواقعة

لحظة قاسية.. القصة الكاملة لأزمة شاب بدلة الرقص بالقليوبية

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| نصائح لكبار السن والأطفال خلال التقلبات الجوية.. أفضل وقت لتناول الحلوى دون رفع سكر الدم

تغييرات جوية

نصائح لكبار السن والأطفال خلال التقلبات الجوية

ارز بالخلطة

طريقة عمل أرز بالخلطة.. وصفة شرقية بطعم المطاعم في منزلك

بالصور

عيد الحب 2026 .. أجمل رسائل وعبارات التهنئة للفالنتين

أجمل رسائل عيد الحب 2026 للحبيب
أجمل رسائل عيد الحب 2026 للحبيب
أجمل رسائل عيد الحب 2026 للحبيب

مشروب بسيط يحارب الكوليسترول وضغط الدم .. ماذا يفعل الزنجبيل لقلبك؟

فوائد الزنجبيل لصحة القلب
فوائد الزنجبيل لصحة القلب
فوائد الزنجبيل لصحة القلب

معلومات لا تعرفها عن التهاب الأمعاء .. أكثر من مجرد "مشاكل هضمية"

التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط
التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط
التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط

نصائح مهمّة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.. لتجنب النوبات أثناء العواصف الترابية

إجراءات وقاىية لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
إجراءات وقاىية لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
إجراءات وقاىية لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية

سيارة شيرين عبدالوهاب

متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

مقارنة إيمي سمير وياسمين عبدالعزيز

معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

