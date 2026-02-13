سهم أبل يهبط 5% بعد تحذير رسمي وتأجيل مزايا الذكاء الاصطناعي

كشفت منصة Investopedia أن سهم أبل تراجع بنحو 5% في تعاملات الخميس، في أسوأ جلسة للسهم منذ أبريل الماضي، بعد سلسلة من الأخبار السلبية كان أبرزها تلقي الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك خطاب تحذير من لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية بشأن تطبيق Apple News.​

أوضحت اللجنة في خطابها أنها تخشى أن يكون التطبيق يقدّم شروط الخدمة بصورة مضللة للمستخدمين، مع اتهام أبل بأنها قد تكون تمنح أفضلية منهجية لوسائل الإعلام «المحسوبة على اليسار» على حساب المنصات المحافظة، وهو ما أثار مخاوف المستثمرين من توتر جديد في علاقة الشركة بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.​

مخاوف من توتر العلاقة

أشارت Investopedia إلى أن تحرّك لجنة التجارة الفيدرالية أعاد فتح ملف العلاقة بين أبل والإدارة الأمريكية الحالية، خاصة أن الشركة كانت قد بذلت خلال العام الماضي جهودًا كبيرة لتعزيز استثماراتها في التصنيع داخل الولايات المتحدة لتخفيف الضغوط التنظيمية والجمركية.​

أكد التقرير أن الخطاب ترك عددًا من الأسئلة المعلقة حول ما إذا كانت التحقيقات قد تتوسع خلال الفترة المقبلة، وهو ما انعكس سريعًا على معنويات المستثمرين ودفع السهم للانخفاض في جلسة اتسمت أصلًا بضغط بيع واسع على أسهم التكنولوجيا.​

تقارير عن تأخير تحديثات سيري

أوضحت المنصة أن الضغط على السهم تضاعف بعد تقرير من بلومبرجنُشر قبل يوم واحد، أشار إلى أن بعض مزايا الذكاء الاصطناعي المرتقبة في المساعد الصوتي سيري قد تتعرض للتأجيل، في وقت يتابع فيه المستثمرون عن كثب خطط أبل للحاق بالمنافسين في سباق الذكاء الاصطناعي التوليدي.​

أشارت Investopedia إلى أن هذه الأنباء عززت الانطباع بأن أبل تتحرك بوتيرة أبطأ من بعض عمالقة التقنية الآخرين في طرح مزايا ذكاء اصطناعي جديدة للمستخدمين، ما زاد من حساسية السهم تجاه أي إشارات سلبية إضافية.​

خسائر الجلسة

أكد التقرير أن تراجع الخميس محا جزءًا كبيرًا من المكاسب التي حققها سهم أبل في الأسابيع الأخيرة، بعد إعلان الشركة عن إيرادات قياسية في موسم عطلات نهاية العام بدعم من مبيعات الآيفون وخدمات الاشتراك.​

أوضحت Investopedia أن السهم عاد بذلك إلى المنطقة السلبية منذ بداية 2026، رغم قوة نتائج الأعمال الأخيرة، في إشارة إلى أن المستثمرين باتوا يركّزون بصورة أكبر على المخاطر التنظيمية ومستقبل استراتيجية أبل في مجال الذكاء الاصطناعي.