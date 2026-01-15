قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عقب خروجها من المدرسة.. القبض على 3 طلاب تعدوا على زميلتهم بالضرب
رئيس البرلمان العربي يرحّب بتشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة غزة
التضامن: مليون أسرة صرفت دعم تكافل وكرامة باليوم الأول عن يناير 2026
وزير الخارجية: أهمية التعاون مع أستراليا لخبرتها في دعم المشروعات
في حضور وزراء وشخصيات عامة.. أحمد موسى يحتفل بصدور كتابه أسرار | صور
طارق السيد يروي ذكريات بطولة الدوري 2004 وموقف غريب مع حسام حسن
للموظف ذي الإعاقة.. إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة
البنك الأوروبي للاستثمار يدشن كتابا فوتوغرافيا لتوثيق الشراكة مع مصر
نقل والدة شيماء جمال إلى قسم الطالبية بعد التحفظ عليها في محكمة الجيزة
طارق السيد يكشف سبب تحقيق مصر ثلاثية أمم إفريقيا مع حسن شحاتة
«الأرصاد»: طقس الغد مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 12
شروط التعيين في الوظائف الحكومية طبقا لقانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها
خدمة جدبدة للمبدعين والطلاب .. كل ما لاتعرفه عن تطبيق Apple Creator Studio

تطبيق Apple Creator Studio
تطبيق Apple Creator Studio
لمياء الياسين

في اشتراك واحد يجمع تطبيق Apple Creator Studio العديد من تطبيقات Apple الإبداعية الاحترافية ، ويشمل ذلك تحرير الفيديو، وإنتاج الموسيقى، وتحرير الصور، بالإضافة إلى تطبيقات الإنتاجية. ورغم أن الفكرة تبدو مريحة، إلا أن الخدمة مصممة بوضوح لنوع محدد من المبدعين. وبالنسبة للعديد من المستخدمين، قد لا يكون الاشتراك هو الخيار الأمثل.


1.  إنشاء المحتوى بشكل متقطع فقط

يعتمد برنامج Apple Creator Studio على أدوات احترافية مثل Final Cut Pro وLogic Pro، وهي الأنسب للعمل الإبداعي المنتظم والمستمر. إذا كنت تقوم فقط بتحرير الفيديوهات أو تأليف الموسيقى من حين لآخر، فقد يبدو دفع اشتراك دوري غير متناسب مع الاستخدام الفعلي.

2.  تطبيق رئيسي واحد فقط

يعتمد العديد من المبدعين بشكل كبير على تطبيق واحد ونادراً ما يستخدمون تطبيقات أخرى. إذا كان سير عملك يقتصر على Final Cut Pro أو Logic Pro فقط، فقد لا يوفر لك شراء حزمة التطبيقات وفورات كبيرة وفي هذه الحالة، قد يكون شراء التطبيق المطلوب لمرة واحدة خياراً أكثر جدوى على المدى الطويل.

3. أنت تعمل حصرياً على جهاز iPad

على الرغم من أن Apple Creator Studio يتضمن إصدارات iPad من العديد من التطبيقات، إلا أن بعض الأدوات غير متوفرة على iPad. فبرنامجا Motion و Compressor ما زالا حصريين لأجهزة Mac، وبعض عمليات سير العمل المتقدمة لا تزال تتطلب الوصول إلى نظام macOS. وقد يضطر مستخدمو iPad فقط إلى دفع ثمن ميزات لا يمكنهم استخدامها.

تطبيق Apple Creator Studio

4. أنت مستثمر بالفعل في نظام بيئي آخر

قد لا يجد المبدعون الذين يعتمدون بشكل كبير على Adobe Creative Cloud أو DaVinci Resolve أو منصات الصوت المتخصصة حافزًا كبيرًا للتغيير. إضافة Apple Creator Studio إلى الاشتراكات الحالية قد يزيد التكاليف دون تحسين الإنتاجية.

5. تفضل امتلاك البرامج بدلاً من الاشتراك فيها.

توفر الاشتراكات مرونةً، لكنها تفرض أيضاً دفعات طويلة الأجل. قد يفضل المبدعون الذين يقدرون الوصول الدائم إلى أدواتهم، أو الذين لا يفضلون الرسوم المستمرة، عمليات الشراء لمرة واحدة التي تستمر في العمل دون الحاجة إلى تجديد الاشتراك.

6. جهازك قديم نسبياً

تم تحسين العديد من الميزات الجديدة في Apple Creator Studio خصيصًا لمعالجات Apple Silicon. قد لا يلاحظ مستخدمو أجهزة Mac أو iPad القديمة نفس التحسينات في الأداء، مما يقلل من القيمة الإجمالية للاشتراك.

7. لست بحاجة إلى سير عمل بين التطبيقات

يُعدّ برنامج Apple Creator Studio الخيار الأمثل عند استخدام تطبيقات متعددة معًا. أما إذا كانت عملية الإبداع لديك لا تتضمن التنقل بين أدوات تحرير الفيديو والصوت والصور وأدوات الإنتاجية، فقد يُضيف استخدام هذه التطبيقات المجمعة تعقيدًا بدلًا من زيادة الكفاءة.

مع ذلك، بالنسبة للمستخدمين الذين يحتاجون فعلاً إلى الوصول إلى تطبيقات Apple الإبداعية المتعددة بشكل منتظم، يظل Apple Creator Studio خيارًا عمليًا. يوفر الاشتراك إمكانية الوصول إلى Final Cut Pro وLogic Pro وPixelmator Pro وغيرها من الأدوات ضمن خطة واحدة، مما يقلل الحاجة إلى عمليات شراء منفصلة. 

يعد سعر Apple Creator Studio هو 12.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا أو 129 دولارًا أمريكيًا سنويًا، مع فترة تجريبية مجانية لمدة شهر للمستخدمين الجدد. 

يمكن للطلاب والمعلمين الاشتراك بسعر مخفض قدره 2.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا أو 29.99 دولارًا أمريكيًا سنويًا، مما يوفر نقطة دخول أقل تكلفة لمن يتعلمون أو يُدرّسون المهارات الإبداعية.

Apple Creator Studio تحرير الصور تحرير الفيديوهات التطبيق المطلوب نظام macOS

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

الرئيس السيسي وترامب

البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل

الذهب

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

الذهب

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

جروبات الغش

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

عمرو اديب

كنا منتظرينها.. عمرو أديب يعلّق على سقوط منتخب مصر أمام السنغال

إكرامي

مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي

الدكتور محمد أبو العلا رضوان، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الحزب الناصري

في ذكرى الزعيم الخالد.. العربى الناصرى: جمال عبد الناصر مشروع أمة لا ذكرى عابرة

النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية

عمرو فهمي: قوة دور مصر للانتقال بالمرحلة الثانية لاتفاق غزة بادرة أمل للفلسطينيين

المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

محمود فوزي يشيد بجهود «الخارجية» ومختلف مؤسسات الدولة في الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان

الشرقية.. حملة للقضاء على ظاهرة نباشي القمامة في مدينة الزقازيق| صور

تحذير .. أعراض كوفيد طويل الأمد تزيد خطر الإصابة بـ الزهايمر

فيروس غامض ينتشر مع الإنفلونزا في بريطانيا.. ما هو الأدينوفيروس وأعراضه وطرق الوقاية؟

5 دقائق مشي يوميًا قد تطيل عمرك.. دراسة تكشف مفاجأة

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

