قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا
القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025
أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية
حالات تصل فيها عقوبة الخطف للإعدام بالقانون .. تفاصيل
قبل انطلاقها غداً.. جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 محافظة القاهرة
اليونيسيف: الأزمة في غزة ليست لوجستية فقط بل سياسية وإنسانية بالدرجة الأولى
موعد مباراة مصر والسنغال اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025
مشروع الحزام والطريق.. انهيار رافعة على قطار في تايلاند يسفر عن مصرع 22 شخصًا
مواجهة حاسمة.. منتخب مصر يسعى للانتقـ.ـام من السنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا
ربنا يديكي على قد طيبة قلبك .. ليلى علوي توجّه رسالة لـ «درة» في عيد ميلادها
الجيش السوري و«قسد» يُعلنان تجدّد القتــ.ـال في شرق حلب
ترامب يعتزم ⁠سحب الجنسية من أي مهاجر أدين ​بالاحتيال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تجمع تطبيقات المبدعين في باقة اشتراك جديدة باسم Creator Studio

آبل
آبل

أعلنت شركة آبل عن إطلاق باقة اشتراك جديدة تحمل اسم Apple Creator Studio تضم مجموعة من تطبيقاتها الاحترافية لإنشاء وتحرير الفيديو والصوت والصور على أجهزة Mac و iPad، وذلك اعتبارًا من 28 يناير مقابل 13 دولارًا شهريًا أو 130 دولارًا سنويًا. 

يحصل المشتركون ضمن هذه الباقة على الوصول إلى إصدارات Mac و– حيثما توفر – iPad من تطبيقات Final Cut Pro وLogic Pro وPixelmator Pro وMotion وCompressor وMainStage، إلى جانب “ميزات ذكية” ومحتوى إضافي لتطبيقات الإنتاجية Keynote وPages وNumbers وFreeform على أجهزة Mac وiPad وiPhone.

تتيح آبل أيضًا فترة تجربة مجانية لمدة شهر واحد لمشتركي Creator Studio الجدد، إلى جانب باقة مخصصة للطلاب بسعر 3 دولارات شهريًا أو 30 دولارًا سنويًا، في محاولة لجذب فئة المبدعين والطلبة الذين يعتمدون على أدوات المونتاج والتحرير الاحترافية في مشاريعهم الدراسية والإبداعية.

ميزات جديدة في Final Cut وLogic وPixelmator Pro

تزامن الإعلان عن Creator Studio مع طرح تحديثات جديدة لمعظم التطبيقات المشمولة في الباقة. 

يحصل Final Cut Pro على ميزة Transcript Search التي تتيح البحث داخل لقطات الفيديو عبر الكلمات الحوارية، إلى جانب أداة Montage Maker التي تقوم بتحليل المادة المصوّرة وتجميع مونتاج ديناميكي يعتمد على “أفضل اللحظات البصرية” في الفيديو تلقائيًا.

ويضيف التحديث الجديد لتطبيق Logic Pro أدوات تساعد المبدعين على إنتاج موسيقى أصلية لمحتوى الفيديو، مع إضافة عازف اصطناعي جديد إلى مجموعة AI Session Players داخل التطبيق.

أما Pixelmator Pro فيحصل على نسخة مخصصة لجهاز iPad مصممة بالأساس للعمل مع قلم آبل Apple Pencil، وهو تطور لافت لتطبيق كان متوفرًا سابقًا على أجهزة Mac فقط قبل استحواذ آبل على Pixelmator في أواخر 2024.

محتوى وقوالب مدفوعة لتطبيقات iWork 

رغم بقاء النسخ الأساسية من Keynote وPages وNumbers مجانية، تضيف باقة Creator Studio طبقة مدفوعة من القوالب الاحترافية والثيمات لهذه التطبيقات، إلى جانب الوصول إلى Content Hub الذي يوفر مكتبة من الصور والرسومات والإيضاحات عالية الجودة لاستخدامها في العروض التقديمية والمستندات وجداول البيانات.

كما تقدم آبل ضمن هذه الباقة عددًا من ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي المعتمدة على تقنيات OpenAI، تشمل أدوات لتحسين دقة الصور و“تحويلها”، وإمكانية توليد صور من النصوص، إضافة إلى ميزة في Keynote قادرة على إنشاء عرض شرائح كامل انطلاقًا من مخطط نصي.

الفارق مع Adobe والاشتراك العائلي

بعكس نموذج Adobe الذي يتيح اشتراكات منفصلة لتطبيقات فردية أو باقات متعددة المستويات، لا توفر آبل حتى الآن خطط اشتراك منخفضة لكل تطبيق على حدة، إذ تأتي Creator Studio كباقة موحدة تبدو أكثر جدوى للمستخدمين الذين يعتمدون على أكثر من تطبيق واحد ويعملون بالتوازي على أجهزة Mac وiPad وiPhone. 

في المقابل، قد يجد المستخدمون الذين يحتاجون إلى تطبيق أو تطبيقين فقط أنهم يدفعون مقابل أدوات وخدمات لن يستخدموها فعليًا.

مع ذلك، تبدو أسعار آبل “معقولة نسبيًا” إذا ما قورنت باشتراك Adobe Creative Cloud الشامل الذي يغطي نطاقًا أوسع من استخدامات التصميم مثل الويب والصور الفوتوغرافية، حيث تصل تكلفة الباقة السنوية إلى مئات الدولارات. 

وتسمح آبل بأن تتم مشاركة اشتراك Creator Studio بين ما يصل إلى ستة أشخاص من خلال ميزة Family Sharing، ما يعزز جاذبيته لفرق العمل الصغيرة أو العائلات التي تضم أكثر من مبدع.

استمرار إتاحة التطبيقات كشراء منفصل على Mac

رغم انتقال جزء من منظومة آبل الإبداعية إلى نموذج الاشتراك، تؤكد الشركة أن إصدارات Mac من Final Cut Pro وPixelmator Pro وLogic Pro وMotion وCompressor وMainStage ستظل متاحة للشراء المنفصل عبر متجر التطبيقات دون اشتراك. 

غالبًا ما يعني الانتقال إلى نموذج الاشتراك لدى شركات أخرى اختفاء الترخيص الدائم للتطبيقات، كما حدث مع Adobe التي أوقفت بيع النسخ المنفصلة من Photoshop وIllustrator وPremiere وغيرها منذ 2013.

في المقابل، تبدو إصدارات iPad من هذه التطبيقات – بما فيها Pixelmator Pro – مرتبطة بنموذج الاشتراك فقط، مع الإشارة إلى أن كل تطبيق يملك متطلبات نظام خاصة به مذكورة بالتفصيل في الحواشي الموجودة أسفل إعلان آبل الرسمي عن Creator Studio.

آبل iPad Mac

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر ضد السنغال

التلفزيون الجزائري يعلن نقل مباراة مصر والسنغال على نايل سات مجانًا

الفتاة المتوفية

موتها بالبطىء.. كواليس صادمة فى وفاة فتاة قنا على يد والدها

ابراهيم عيسي

انتقام ربنا .. تعليق غاضب من إبراهيم عيسى على شائعة وفاته

مصطفي شعبان

مصطفى شعبان يرزق بمولودته الأولى

إبراهيم فايق

صفقات الأهلي تشتعل شتاءً .. إبراهيم فايق يكشف مُفاجأتين من العيار الثقيل

الأهلي

بعد إمام عاشور .. الأهلي على أعتاب ضم نجم الزمالك

مباراة مصر والسنغال

كيفية مشاهدة القمة .. موعد مباراة مصر والسنغال في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

يورجن كلوب وساديو ماني ومحمد صلاح

لا أتحيز لأحد.. يورجن كلوب يُوجّه رسالة لـ ساديو ماني ويُدعّم محمد صلاح | ماذا قال؟

ترشيحاتنا

الصوامع

باستثمارات 50 مليون دولار.. بدء إنشاء صوامع لتخزين الأسمنت بميناء شرق بورسعيد

شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف عددٍ من مشروعات

وزير الإسكان: استهدفنا توفير مليوني وحدة سكنية نفذنا منهم 1.4 مليون منها

رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة شركة كايرو 3A

أيمن الجميل يشيد بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري ويتوقع تطورات نوعية في 2026

بالصور

بودرة الهوت شوكليت في البيت .. استمتع بمشروب شتوي دافئ

طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت

طريقة عمل العيش البلدي في البيت .. سهلة ولذيذة

طريقة عمل العيش البلدي في المنزل
طريقة عمل العيش البلدي في المنزل
طريقة عمل العيش البلدي في المنزل

باستخدام الخمس حواس .. نصائح فعّالة لتنظيم الوقت في الامتحانات | فيديو

التدريب على أجواء الامتحان الحقيقية يقلل القلق ويحوّل الاختبار لتجربة آمنة نفسيًا
التدريب على أجواء الامتحان الحقيقية يقلل القلق ويحوّل الاختبار لتجربة آمنة نفسيًا
التدريب على أجواء الامتحان الحقيقية يقلل القلق ويحوّل الاختبار لتجربة آمنة نفسيًا

ليس غلاء الأسعار .. السلوك الاقتصادي الخاطئ وراء الضغوط النفسية واضطرابات النوم | فيديو

غلاء الأسعار ليس السبب الوحيد
غلاء الأسعار ليس السبب الوحيد
غلاء الأسعار ليس السبب الوحيد

فيديو

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد