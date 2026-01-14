آبل تجمع تطبيقات المبدعين في باقة اشتراك جديدة باسم Creator Studio

أعلنت شركة آبل عن إطلاق باقة اشتراك جديدة تحمل اسم Apple Creator Studio تضم مجموعة من تطبيقاتها الاحترافية لإنشاء وتحرير الفيديو والصوت والصور على أجهزة Mac و iPad، وذلك اعتبارًا من 28 يناير مقابل 13 دولارًا شهريًا أو 130 دولارًا سنويًا.

يحصل المشتركون ضمن هذه الباقة على الوصول إلى إصدارات Mac و– حيثما توفر – iPad من تطبيقات Final Cut Pro وLogic Pro وPixelmator Pro وMotion وCompressor وMainStage، إلى جانب “ميزات ذكية” ومحتوى إضافي لتطبيقات الإنتاجية Keynote وPages وNumbers وFreeform على أجهزة Mac وiPad وiPhone.

تتيح آبل أيضًا فترة تجربة مجانية لمدة شهر واحد لمشتركي Creator Studio الجدد، إلى جانب باقة مخصصة للطلاب بسعر 3 دولارات شهريًا أو 30 دولارًا سنويًا، في محاولة لجذب فئة المبدعين والطلبة الذين يعتمدون على أدوات المونتاج والتحرير الاحترافية في مشاريعهم الدراسية والإبداعية.

ميزات جديدة في Final Cut وLogic وPixelmator Pro

تزامن الإعلان عن Creator Studio مع طرح تحديثات جديدة لمعظم التطبيقات المشمولة في الباقة.

يحصل Final Cut Pro على ميزة Transcript Search التي تتيح البحث داخل لقطات الفيديو عبر الكلمات الحوارية، إلى جانب أداة Montage Maker التي تقوم بتحليل المادة المصوّرة وتجميع مونتاج ديناميكي يعتمد على “أفضل اللحظات البصرية” في الفيديو تلقائيًا.

ويضيف التحديث الجديد لتطبيق Logic Pro أدوات تساعد المبدعين على إنتاج موسيقى أصلية لمحتوى الفيديو، مع إضافة عازف اصطناعي جديد إلى مجموعة AI Session Players داخل التطبيق.

أما Pixelmator Pro فيحصل على نسخة مخصصة لجهاز iPad مصممة بالأساس للعمل مع قلم آبل Apple Pencil، وهو تطور لافت لتطبيق كان متوفرًا سابقًا على أجهزة Mac فقط قبل استحواذ آبل على Pixelmator في أواخر 2024.

محتوى وقوالب مدفوعة لتطبيقات iWork

رغم بقاء النسخ الأساسية من Keynote وPages وNumbers مجانية، تضيف باقة Creator Studio طبقة مدفوعة من القوالب الاحترافية والثيمات لهذه التطبيقات، إلى جانب الوصول إلى Content Hub الذي يوفر مكتبة من الصور والرسومات والإيضاحات عالية الجودة لاستخدامها في العروض التقديمية والمستندات وجداول البيانات.

كما تقدم آبل ضمن هذه الباقة عددًا من ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي المعتمدة على تقنيات OpenAI، تشمل أدوات لتحسين دقة الصور و“تحويلها”، وإمكانية توليد صور من النصوص، إضافة إلى ميزة في Keynote قادرة على إنشاء عرض شرائح كامل انطلاقًا من مخطط نصي.

الفارق مع Adobe والاشتراك العائلي

بعكس نموذج Adobe الذي يتيح اشتراكات منفصلة لتطبيقات فردية أو باقات متعددة المستويات، لا توفر آبل حتى الآن خطط اشتراك منخفضة لكل تطبيق على حدة، إذ تأتي Creator Studio كباقة موحدة تبدو أكثر جدوى للمستخدمين الذين يعتمدون على أكثر من تطبيق واحد ويعملون بالتوازي على أجهزة Mac وiPad وiPhone.

في المقابل، قد يجد المستخدمون الذين يحتاجون إلى تطبيق أو تطبيقين فقط أنهم يدفعون مقابل أدوات وخدمات لن يستخدموها فعليًا.

مع ذلك، تبدو أسعار آبل “معقولة نسبيًا” إذا ما قورنت باشتراك Adobe Creative Cloud الشامل الذي يغطي نطاقًا أوسع من استخدامات التصميم مثل الويب والصور الفوتوغرافية، حيث تصل تكلفة الباقة السنوية إلى مئات الدولارات.

وتسمح آبل بأن تتم مشاركة اشتراك Creator Studio بين ما يصل إلى ستة أشخاص من خلال ميزة Family Sharing، ما يعزز جاذبيته لفرق العمل الصغيرة أو العائلات التي تضم أكثر من مبدع.

استمرار إتاحة التطبيقات كشراء منفصل على Mac

رغم انتقال جزء من منظومة آبل الإبداعية إلى نموذج الاشتراك، تؤكد الشركة أن إصدارات Mac من Final Cut Pro وPixelmator Pro وLogic Pro وMotion وCompressor وMainStage ستظل متاحة للشراء المنفصل عبر متجر التطبيقات دون اشتراك.

غالبًا ما يعني الانتقال إلى نموذج الاشتراك لدى شركات أخرى اختفاء الترخيص الدائم للتطبيقات، كما حدث مع Adobe التي أوقفت بيع النسخ المنفصلة من Photoshop وIllustrator وPremiere وغيرها منذ 2013.

في المقابل، تبدو إصدارات iPad من هذه التطبيقات – بما فيها Pixelmator Pro – مرتبطة بنموذج الاشتراك فقط، مع الإشارة إلى أن كل تطبيق يملك متطلبات نظام خاصة به مذكورة بالتفصيل في الحواشي الموجودة أسفل إعلان آبل الرسمي عن Creator Studio.