أخبار التكنولوجيا.. ببطارية عملاقة وتصميم يحاكي آيفون 17 برو وبخصم كبير.. الحق اشتري ساعة Apple Watch Series 11

ببطارية عملاقة وتصميم يحاكي آيفون 17 برو

ركزت شركة Honor مؤخرًا على تطوير بطاريات هواتفها. إذا كنتَ تتابع إصداراتها الأخيرة، فربما تعرف هواتف سلسلة Win الجديدة ، التي تتميز ببطاريات ضخمة بسعة 10000 مللي أمبير. كما أنها هواتف ذكية فاخرة مزودة بمعالج Snapdragon من الفئة 8.

وتتبع الشركة نهجًا مشابهًا مع هاتفها الجديد متوسط ​​المدى المسمى Power 2. وبشكل غير متوقع إلى حد ما، يأتي الهاتف ببطارية أكبر.

بخصم كبير.. الحق اشتري ساعة Apple Watch Series 11 | إليك التفاصيل

أعلنت العديد من المواقع الألكترونية ، عن أسعار جديدة غير مسبوقة ساعة أبل الذكية من السلسلة 11، مع خصومات تصل إلى 100 دولار على العديد من طرازات هذه الساعة بقيمة تصل حوالي 30 دولارًا.

بميزات احترافية.. إليك أفضل أجهزة لوحية في الأسواق في 2026

استغلت شركة Honor إطلاق هاتف Honor Power 2 لتقديم جهازين لوحيين جديدين وهما هونر Pad 10 Pro و هونر Pad X10 Pro لاستهداف فئتين مختلفتين تماماً من المستخدمين.

يُعد جهاز Pad 10 Pro جهازًا باهظ الثمن يوفر الإنتاجية والترفيه، بينما يركز جهاز Pad X10 Pro بشكل أكبر على التعليم.

بميزات مبهرة .. أفضل شاشة ألعاب بالأسواق في 2026

تواصل شركة آيسر تطوير تجربة الألعاب ذات معدل التحديث العالي. في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026

كشفت الشركة النقاب عن شاشة Predator X34 F3، وهي شاشة فائقة الاتساع مقاس 34 بوصة مبنية على أحدث لوحة QD-OLED من سامسونج، وتتميز بمعدل تحديث مذهل يبلغ 360 هرتز.