الرئيس السيسي يصل مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة
بث مباشر| أحمد موسى يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد
تعديلات مقترحة على قانون الإيجار القديم.. من المستفيد؟ وكيف تحسب الزيادة؟
وصول الرئيس السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد
رئيس جامعة الأزهر يروي مشاهد شخصية وإنسانية عن قرب لـ لإمام الأكبر
اتحاد السلة يقرر إلغاء مباراة الزمالك وبتروجيت | اعرف السبب
انطلاق قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العاصمة الإدارية برئاسة البابا تواضروس
مفاجأة .. نجم بيراميدز يقترب من الانتقال إلى العين الإماراتي
الأعلى للآثار: إدراج هرم زوسر المدرّج بـ تذكرة منطقة سقارة
طقس عيد الميلاد المجيد| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية
حالة من عدم اليقين .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر
ترامب يعلن فائضا بـ39 مليار دولار .. ويصف الجيش الأمريكي بـ الأقوى في العالم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا.. ببطارية عملاقة وتصميم يحاكي آيفون 17 برو وبخصم كبير.. الحق اشتري ساعة Apple Watch Series 11

أحدث أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ببطارية عملاقة وتصميم يحاكي آيفون 17 برو

ركزت شركة Honor مؤخرًا على تطوير بطاريات هواتفها. إذا كنتَ تتابع إصداراتها الأخيرة، فربما تعرف هواتف سلسلة Win الجديدة ، التي تتميز ببطاريات ضخمة بسعة 10000 مللي أمبير. كما أنها هواتف ذكية فاخرة مزودة بمعالج Snapdragon من الفئة 8.

وتتبع الشركة نهجًا مشابهًا مع هاتفها الجديد متوسط ​​المدى المسمى Power 2. وبشكل غير متوقع إلى حد ما، يأتي الهاتف ببطارية أكبر.

بخصم كبير.. الحق اشتري ساعة Apple Watch Series 11 | إليك التفاصيل

أعلنت العديد من المواقع الألكترونية ، عن أسعار جديدة غير مسبوقة ساعة أبل الذكية من السلسلة 11، مع خصومات تصل إلى 100 دولار على العديد من طرازات هذه الساعة بقيمة تصل حوالي 30 دولارًا.

بميزات احترافية.. إليك أفضل أجهزة لوحية في الأسواق في 2026

استغلت شركة Honor إطلاق هاتف Honor Power 2 لتقديم جهازين لوحيين جديدين وهما هونر Pad 10 Pro و هونر Pad X10 Pro  لاستهداف فئتين مختلفتين تماماً من المستخدمين.

يُعد جهاز Pad 10 Pro جهازًا باهظ الثمن يوفر الإنتاجية والترفيه، بينما يركز جهاز Pad X10 Pro بشكل أكبر على التعليم.

بميزات مبهرة .. أفضل شاشة ألعاب بالأسواق في 2026

تواصل شركة آيسر تطوير تجربة الألعاب ذات معدل التحديث العالي. في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026

كشفت الشركة النقاب عن شاشة Predator X34 F3، وهي شاشة فائقة الاتساع مقاس 34 بوصة مبنية على أحدث لوحة QD-OLED من سامسونج، وتتميز بمعدل تحديث مذهل يبلغ 360 هرتز.

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

القوات المسلحة

100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

أقوال مادورو امام المحكمة

مادورو يدافع عن نفسه أمام القضاء الأمريكي لأول مرة والقاضي يقاطعه

بالصور

هتصغري 15 سنة .. منتجات خارقة في علاج التجاعيد والخطوط التعبيرية

التجاعيد والخطوط التعبيرية
علامات في القدم قد تكشف نقص فيتامين د .. أعراض شائعة يحذر منها أطباء

علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د
طرق طبيعية لتكثيف الحواجب بدون مستحضرات كيميائية .. وصفات مجرّبة

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب
نظام ريجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع .. السر في 7 خطوات بسيطة

نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

أقوال مادورو امام المحكمة

مادورو يدافع عن نفسه أمام القضاء الأمريكي لأول مرة والقاضي يقاطعه

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

