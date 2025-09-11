قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كل ما تحتاج إلى معرفته عن ساعة آبل Watch Ultra 3 الجديدة

Apple Watch Ultra 3
Apple Watch Ultra 3
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة آبل، رسميا عن الجيل الجديد من ساعتها الذكية Apple Watch Ultra 3، والتي تأتي بتحديثات ملحوظة تشمل دعم الرسائل عبر الأقمار الصناعية، وشاشة أكبر وأكثر سطوعا، بالإضافة إلى تحسينات متعددة في الأجهزة والبرمجيات. 

أبرز مميزات ساعة Apple Watch Ultra 3 


- شاشة جديدة توفر زاوية رؤية أوسع وسطوعا أعلى.
- حجم شاشة أكبر بنسبة 5% تقريبا.
- تقنية LTPO3 لزيادة معدل التحديث في وضع التشغيل الدائم دون التأثير على البطارية.


- عرض الثواني في واجهات الساعة حتى في وضع الخمول.
- تقليل الحواف الطرفية للشاشة مع الحفاظ على حجم الهيكل.
- واجهة جديدة تسمى Waypoint.
- دعم شبكات الجيل الخامس.
- ميزة طوارئ الأقمار الصناعية (SOS)
- إرسال واستقبال الرسائل النصية عبر الأقمار الصناعية.
- مشاركة الموقع عبر خدمة FindMy باستخدام الأقمار الصناعية.
- ضعف قوة الإشارة مقارنة بالإصدار السابق.
- ميزة تتبع ضغط الدم.
- ميزة تقييم جودة النوم Sleep Score.
- عمر بطارية محسن يصل إلى 42 ساعة بدلا من 36 ساعة.
- الساعة متوفرة باللون الأسود التيتانيوم والألوان الطبيعية.
- السعر ثابت عند 799 دولار، ويشمل دعم المكالمات الخلوية.

ساعة آبل Watch Ultra 3 الجديدة


سعر ساعة آبل Watch Ultra 3 الجديدة


تبدأ الطلبات المسبقة لساعة Apple Watch Ultra 3 اليوم، من المقرر أن تبدأ عمليات الشحن في 19 سبتمبر، ستكون ميزات المراسلة عبر الأقمار الصناعية مجانية لمدة عامين، مع إمكانية فرض رسوم إضافية وفقا لتقدير الشركة. 

الأقمار الصناعية في Apple Watch Ultra 3

أعلنت شركة آبل أن مستخدمي Apple Watch Ultra 3 سيتمكنون من إرسال رسائل نصية عبر الأقمار الصناعية باستخدام iMessage، شريطة أن يكون الاتصال قد تم خلال الثلاثين يوما الماضية لضمان استمرارية القناة الآمنة. 

أما بالنسبة للرسائل النصية القصيرة، فيمكن إرسالها إذا كان الهاتف متصلا بالإنترنت في مكان آخر، يتطلب استلام الرسائل فحصا يدويا، تتطلب ميزة الرسائل النصية اشتراكا خلويا من مزود الخدمة، مما يعني أن التكلفة لا تزال مدرجة ولكنها لا تدفع مباشرة إلى آبل.

ميزات النوم وضغط الدم

أضافت آبل ميزة “تقييم النوم” التي تعتمد على أربعة مؤشرات:

- مدة النوم
- تنظيم وقت النوم
- عدد مرات انقطاع التيار الكهربائي
- الوقت في مراحل النوم المختلفة

مراقبة ارتفاع ضغط الدم

تتطلب الميزة الجديدة ارتداء الساعة نهارا لمدة 14 يوما على الأقل خلال فترة تتبع تمتد إلى 30 يوما، بعد ذلك، يرسل إشعار للمستخدم ويطلب منه استخدام جهاز قياس ضغط الدم مرتين يوميا، ويتم تجميع البيانات في تقرير PDF يمكن مشاركته مع الطبيب.

Apple Watch Ultra 3 مميزات ساعة Watch Ultra 3 ساعة آبل Watch Ultra 3

