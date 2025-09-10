قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: الهجوم الإسرائيلي على قطر تم بعلم الولايات المتحدة
وول ستريت جورنال: الضربة الإسرائيلية في الدوحة تفاقم عزلة تل أبيب وتجهض المسار التفاوضي
مد توفيق أوضاع الأجانب عامًا.. مجلس الوزراء يوافق على 16 قرارًا اليوم
قرار عاجل فى الأهلي بشأن كأس عاصمة مصر
مفاجآت مقتل محامي حلوان.. جريمة بالخطأ ولغز السيدة المسجلة| صور
حقيقة شكوى النادي الأوكراني ضد الزمالك بسبب خوان ألفينا
اللواء وائل ربيع: قاعدة محمد نجيب تم تجهيزها على أعلى مستوى
اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد
ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان
خالد طلعت يرد على منتقدي حسام حسن بسبب سهولة المجموعة
بمشاركة بيراميدز..الكشف عن مكان وموعد كأس الانتركونتيننتال
مدرب سويسري سابق على أعتاب تدريب الأهلي.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تكشف رسميا عن أسعار سلسلة iPhone 17 عالميا

أسعار سلسلة iPhone 17
أسعار سلسلة iPhone 17
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة آبل عن إطلاق سلسلة iPhone 17 الجديدة، التي ستتوفر للطلب المسبق في 63 دولة حول العالم بدءا من يوم الجمعة الموافق 12 سبتمبر، بما في ذلك الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، ألمانيا، أستراليا، كندا، الصين، فرنسا، الهند، كوريا الجنوبية، وغيرها. 

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، ستبدأ شحنات سلسلة iPhone 17 في 19 سبتمبر، بينما ستتوفر في 22 دولة أخرى اعتبارا من 26 سبتمبر.

تحسينات ملحوظة في iPhone 17

كان هاتف iPhone 17 مفاجأة من حيث التحسينات، حيث أصبح يتمتع الآن بتقنيات العرض المتطورة مثل ProRes، ومعدل التحديث 120 هرتز، وميزة العرض دائما Always-on، مع تقليل الانعكاسات، كما أن آيفون 17 قد أصبح يطابق طرازات “برو” في هذه الجوانب التقنية.

من أبرز التحديثات، أن iPhone 17 يأتي الآن مع 256 جيجابايت من التخزين كحد أدنى، وهي خطوة تتشارك فيها النسخة الأساسية من آيفون 17 مع “آيفون إير”، ومع ذلك، لا يزال سعر الطراز الأساسي من آيفون 17 ثابتا في العديد من الأسواق مثل ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والصين، رغم زيادة سعة التخزين، بينما تدفع الهند واليابان سعرا أعلى قليلا.

أسعار آيفون 17 الجديدة حول العالم

- سعر آيفون 17: يبلغ 799 دولار أمريكي / 949 يورو / 799 جنيه إسترليني في الأسواق الكبرى.

- سعر آيفون إير: 999 دولار أمريكي / 1199 يورو / 999 جنيه إسترليني.

- سعر آيفون 17 برو: 1099 دولار أمريكي / 1299 يورو / 1099 جنيه إسترليني.

- سعر آيفون 17 برو ماكس: 1199 دولار أمريكي / 1449 يورو / 1199 جنيه إسترليني.

آيفون 17

iPhone 17 Pro
 

كما هو الحال مع آيفون 17، فإن iPhone 17 Pro
 يبدأ أيضا من سعة 256 جيجابايت، لكنه يأتي بسعر أعلى بمقدار 100 دولار مقارنة بالطراز السابق، رغم أن السعر يكون متساويا عند مساواة سعة التخزين.

iPhone 17 Pro Max

أما بالنسبة لـ iPhone 17 Pro Max، فقد كان يحتوي بالفعل على سعة تخزين 256 جيجابايت كخيار أساسي، وبالتالي لم يشهد أي تغيير في هذا الصدد، كما يبقى السعر ثابتا في معظم الأسواق الرئيسية، مع زيادة بسيطة في الهند واليابان.

iPhone 17 Pro Max

آيفون إير الجديد

يحل آيفون إير الجديد محل “آيفون 16 بلس”، لكن التحسينات تتجاوز مجرد تغيير الاسم، يتمتع الهاتف بتقنيات متطورة مثل شاشة ProMotion، وهيكل أجمل، ومعالج "Pro، ورغم الزيادة في السعر بمقدار 100 دولار، إلا أن سعة التخزين قد تضاعفت، مما يعوض هذه الزيادة.

آيفون إير

الأسعار العالمية للسلسلة الجديدة

سعر آيفون 17:

الولايات المتحدة: 799 دولار

ألمانيا: 949 يورو

المملكة المتحدة: 799 جنيه إسترليني

الهند: 82900 روبية

الصين: 5999 يوان

اليابان: 129800 ين

سعر آيفون إير

الولايات المتحدة: 999 دولار

ألمانيا: 1199 يورو

المملكة المتحدة: 999 جنيه إسترليني

الهند: 119900 روبية

الصين: 7999 يوان

اليابان: 159800 ين

سعر آيفون 17 برو

الولايات المتحدة: 1099 دولار

ألمانيا: 1299 يورو

المملكة المتحدة: 1099 جنيه إسترليني

الهند: 134900 روبية

الصين: 8999 يوان

اليابان: 179800 ين

سعر آيفون 17 برو ماكس

الولايات المتحدة: 1199 دولار

ألمانيا: 1449 يورو

المملكة المتحدة: 1199 جنيه إسترليني

الهند: 149900 روبية

الصين: 9999 يوان

اليابان: 194800 ين

أسعار iPhone 17 سعر آيفون 17 أسعار آيفون 17 عالميا سعر آيفون 17 في الأسواق أسعار سلسلة iPhone 17 أسعار آيفون 17 الجديدة حول العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

جنازة الراحل عمرو ستين

وصول جثمان الفنان الراحل عمرو ستين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

ترشيحاتنا

المنتخب

كاف يحدد موعد مواجهتي مصر وغانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية للكرة النسائية

الدوري الإنجليزي

ليفربول وبايرن ميونخ.. دراسة عالمية تكشف هوية المرشحين للتتويج بالدوريات الكبرى هذا الموسم

الزمالك

حقيقة تعديل عقد نجم الزمالك للفئة الأولى

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟

تسبب آلاما قوية.. كيف تتخلص من أثر لدغات البق؟

لدغات البق
لدغات البق
لدغات البق

يتخطى الـ200 ألف جنيه .. نانسي عجرم تخطف الأنظار بفستان جديد

نانسي عجرم تخطف الانظار بفستان حمالات
نانسي عجرم تخطف الانظار بفستان حمالات
نانسي عجرم تخطف الانظار بفستان حمالات

5 سيارات SUV بمتوسط مليون جنيه " زيرو" في مصر

سيارات SUV
سيارات SUV
سيارات SUV

فيديو

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد