آبل تكشف رسميا عن أسعار سلسلة iPhone 17 عالميا

أعلنت شركة آبل عن إطلاق سلسلة iPhone 17 الجديدة، التي ستتوفر للطلب المسبق في 63 دولة حول العالم بدءا من يوم الجمعة الموافق 12 سبتمبر، بما في ذلك الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، ألمانيا، أستراليا، كندا، الصين، فرنسا، الهند، كوريا الجنوبية، وغيرها.

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، ستبدأ شحنات سلسلة iPhone 17 في 19 سبتمبر، بينما ستتوفر في 22 دولة أخرى اعتبارا من 26 سبتمبر.

تحسينات ملحوظة في iPhone 17

كان هاتف iPhone 17 مفاجأة من حيث التحسينات، حيث أصبح يتمتع الآن بتقنيات العرض المتطورة مثل ProRes، ومعدل التحديث 120 هرتز، وميزة العرض دائما Always-on، مع تقليل الانعكاسات، كما أن آيفون 17 قد أصبح يطابق طرازات “برو” في هذه الجوانب التقنية.

من أبرز التحديثات، أن iPhone 17 يأتي الآن مع 256 جيجابايت من التخزين كحد أدنى، وهي خطوة تتشارك فيها النسخة الأساسية من آيفون 17 مع “آيفون إير”، ومع ذلك، لا يزال سعر الطراز الأساسي من آيفون 17 ثابتا في العديد من الأسواق مثل ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والصين، رغم زيادة سعة التخزين، بينما تدفع الهند واليابان سعرا أعلى قليلا.

أسعار آيفون 17 الجديدة حول العالم

- سعر آيفون 17: يبلغ 799 دولار أمريكي / 949 يورو / 799 جنيه إسترليني في الأسواق الكبرى.

- سعر آيفون إير: 999 دولار أمريكي / 1199 يورو / 999 جنيه إسترليني.

- سعر آيفون 17 برو: 1099 دولار أمريكي / 1299 يورو / 1099 جنيه إسترليني.

- سعر آيفون 17 برو ماكس: 1199 دولار أمريكي / 1449 يورو / 1199 جنيه إسترليني.

آيفون 17

iPhone 17 Pro



كما هو الحال مع آيفون 17، فإن iPhone 17 Pro

يبدأ أيضا من سعة 256 جيجابايت، لكنه يأتي بسعر أعلى بمقدار 100 دولار مقارنة بالطراز السابق، رغم أن السعر يكون متساويا عند مساواة سعة التخزين.

iPhone 17 Pro Max

أما بالنسبة لـ iPhone 17 Pro Max، فقد كان يحتوي بالفعل على سعة تخزين 256 جيجابايت كخيار أساسي، وبالتالي لم يشهد أي تغيير في هذا الصدد، كما يبقى السعر ثابتا في معظم الأسواق الرئيسية، مع زيادة بسيطة في الهند واليابان.

iPhone 17 Pro Max

آيفون إير الجديد

يحل آيفون إير الجديد محل “آيفون 16 بلس”، لكن التحسينات تتجاوز مجرد تغيير الاسم، يتمتع الهاتف بتقنيات متطورة مثل شاشة ProMotion، وهيكل أجمل، ومعالج "Pro، ورغم الزيادة في السعر بمقدار 100 دولار، إلا أن سعة التخزين قد تضاعفت، مما يعوض هذه الزيادة.

آيفون إير

الأسعار العالمية للسلسلة الجديدة

سعر آيفون 17:

الولايات المتحدة: 799 دولار

ألمانيا: 949 يورو

المملكة المتحدة: 799 جنيه إسترليني

الهند: 82900 روبية

الصين: 5999 يوان

اليابان: 129800 ين

سعر آيفون إير

الولايات المتحدة: 999 دولار

ألمانيا: 1199 يورو

المملكة المتحدة: 999 جنيه إسترليني

الهند: 119900 روبية

الصين: 7999 يوان

اليابان: 159800 ين

سعر آيفون 17 برو

الولايات المتحدة: 1099 دولار

ألمانيا: 1299 يورو

المملكة المتحدة: 1099 جنيه إسترليني

الهند: 134900 روبية

الصين: 8999 يوان

اليابان: 179800 ين

سعر آيفون 17 برو ماكس

الولايات المتحدة: 1199 دولار

ألمانيا: 1449 يورو

المملكة المتحدة: 1199 جنيه إسترليني

الهند: 149900 روبية

الصين: 9999 يوان

اليابان: 194800 ين