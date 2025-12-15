محمد رمضان يقدم العزاء لعادل إمام في وفاة شقيقته

حرص الفنان محمد رمضان، على نعي شقيقة الفنان عادل إمام، التي وافتها المنية خلال الساعات الماضية، مقدما خالص العزاء للزعيم وأسرتة.

وكتب محمد رمضان، عبر خاصية «ستوري» على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: «أتقدم بخالص العزاء للأستاذ عادل وعصام إمام لوفاة شقيقتهما، ربنا يرحمها ويصبر ابنها الغالي عمر مصطفى متولي وشقيقه، ويصبر العائلة الكريمة».

محمد رمضان

وقررت أسرة الزعيم عادل إمام، تشييع جنازة فقيديتهم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، اليوم الإثنين 15 ديسمبر، عقب صلاة الظهر، على أن تتلقى الأسرة العزاء يوم الأربعاء المقبل 17 ديسمبر.