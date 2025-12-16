الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة واضطراب ملاحي.. وبرودة ليلا حتى الأحد المقبل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس للفترة من الأربعاء 17 ديسمبر وحتى الأحد 21 ديسمبر، متوقعة أن تسود أجواء باردة في الصباح الباكر والليل على أغلب الأنحاء، مع اعتدال الحرارة نهاراً.

الظواهر الجوية:

من المتوقع أن تتكون شبورة مائية كثيفة، وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية كثيفة يوم الأربعاء، تستمر حتى الساعة (9:00 صباحاً)، وتؤثر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد.

اضطراب الملاحة البحرية:

تشهد مناطق من سواحل خليج السويس والبحر الأحمر اضطراباً في حركة الملاحة البحرية، حيث تصل سرعة الرياح إلى ما بين 50 و 65 كم/س، مع ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2.5 و 3.5 متر.

وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متقطعة ونشاط للرياح، من المتوقع سقوط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري وسيناء يوم الأربعاء. كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

درجات الحرارة الصغرى تصل إلى 8 درجات

وتُسجل درجات الحرارة الصغرى انخفاضاً ملحوظاً خلال ليالي هذه الفترة، خاصة في شمال الصعيد، حيث تصل إلى 8 درجات مئوية أيام الجمعة والسبت والأحد، بينما تتراوح الصغرى في القاهرة والوجه البحري حول 12 درجة مئوية.

ودعت الهيئة المواطنين وقائدي المركبات إلى توخي الحذر الشديد على الطرق أثناء ساعات الصباح الباكر بسبب كثافة الشبورة.

كما توقعت هيئة الأرصاد، استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة، غدا الثلاثاء على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ( الإسكندرية- البحيرة- كفر الشيخ - دمياط- بورسعيد - العريش - رفح ) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة. قد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، مع وجود بعض السحب على مناطق من الوجه البحرى حتى شمال الصعيد قد يصاحبها سقوط الأمطار ولكن أقل حدة.