قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يكشف عدد الدول الراغبة في المشاركة بالقوة الدولية في غزة
محافظ القليوبية: سقوط حاويات قطار البضائع لم تؤثر على الطريق الزراعي
محافظ القليوبية: لجنة هندسية لفحص سلامة العقارات بموقع حادث قطار طوخ
كبار السن.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات لهذه الفئة
زيلنسكي: أوكرانيا لن تعترف بإقليم دونباس كجزء من روسيا
دعوة للاستعداد للحرب.. قلق بريطاني من التعزيزات السريعة للقوات الروسية
16700 جنيه.. تفاصيل زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني
بعد الهبوط الأخير .. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الآن
انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وسعر عيار 21 مفاجأة
محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان حادث تساقط حاويات من قطار بضائع بطوخ.. صور
سقوط 6 حاويات من قطار بضائع بالقليوبية وتضرر واجهات المنازل
سقوط أمطار.. الطقس اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة واضطراب ملاحي.. وبرودة ليلا حتى الأحد المقبل

حالة الطقس
حالة الطقس
نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس للفترة من الأربعاء 17 ديسمبر وحتى الأحد 21 ديسمبر، متوقعة أن تسود أجواء باردة في الصباح الباكر والليل على أغلب الأنحاء، مع اعتدال الحرارة نهاراً.

الظواهر الجوية:

من المتوقع أن تتكون شبورة مائية كثيفة، وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية كثيفة يوم الأربعاء، تستمر حتى الساعة (9:00 صباحاً)، وتؤثر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد.

اضطراب الملاحة البحرية: 

تشهد مناطق من سواحل خليج السويس والبحر الأحمر اضطراباً في حركة الملاحة البحرية، حيث تصل سرعة الرياح إلى ما بين 50 و 65 كم/س، مع ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2.5 و 3.5 متر.

وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متقطعة ونشاط للرياح، من المتوقع سقوط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري وسيناء يوم الأربعاء. كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

درجات الحرارة الصغرى تصل إلى 8 درجات

وتُسجل درجات الحرارة الصغرى انخفاضاً ملحوظاً خلال ليالي هذه الفترة، خاصة في شمال الصعيد، حيث تصل إلى 8 درجات مئوية أيام الجمعة والسبت والأحد، بينما تتراوح الصغرى في القاهرة والوجه البحري حول 12 درجة مئوية.

ودعت الهيئة المواطنين وقائدي المركبات إلى توخي الحذر الشديد على الطرق أثناء ساعات الصباح الباكر بسبب كثافة الشبورة.

كما توقعت هيئة الأرصاد، استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة، غدا الثلاثاء على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ( الإسكندرية- البحيرة- كفر الشيخ - دمياط- بورسعيد - العريش - رفح ) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة. قد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، مع وجود بعض السحب  على مناطق من الوجه البحرى حتى شمال الصعيد قد يصاحبها سقوط الأمطار ولكن أقل حدة.

الهيئة العامة للأرصاد الطقس أجواء باردة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

الحكومة

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهؤلاء في بداية العام الجديد

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل.. تفاصيل عاجلة الآن

حالة الطقس

تحذير جوي من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في هذه المناطق

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

عداد الكهرباء

باق 15 يوما.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ترشيحاتنا

مطافئ - ارشيفية

السيطرة على حريق بمخبز بأسوان دون إصابات أو خسائر بالأرواح

فصل الكهرباء للصيانة الدروية في كفر الشيخ

اليوم .. فصل الكهرباء عن هذه القرى والمناطق بكفر الشيخ

بيان كهرباء قنا

صباح الثلاثاء.. فصل الكهرباء عن 5 مناطق بمدينة دشنا شمال قنا

بالصور

أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا

أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا
أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا
أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا

قرنبيط في بطاطس .. طريقة جديدة لعمل البيوريه

بيوريه القرنبيط
بيوريه القرنبيط
بيوريه القرنبيط

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟.. الإفتاء تضع النقاط على الحروف

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف

فيديو

مواليد الثمانينات

كبار السن.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات لهذه الفئة

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد