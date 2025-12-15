ترغب الكثير من السيدات فى عمل بطاطس بيوريه في فصل الشتاء بسبب سهولة تحضيرها ولكنها فى نفس الوقت تريد إضفاء نكهة مختلفة عليها وتعزز من قيمتها الغذائية .

نعرض لكم طريقة عمل بطاطس بيوريه بحشوة البيتزا الغنية بالخضار والسوسيس من خلال خطوات الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير بطاطس بيوريه بحشوة البيتزا



بطاطس مسلوقة

زبدة

لبن

صلصة بيتزا

زيتون حلقات

فلفل ألوان جوليان

سوسيس حلقات

للوجه:

موتزاريلا مبشورة



طريقة عمل بطاطس بيوريه بحشوة البيتزا



في الكبة اخلطى البطاطس الساخنة مع الزبدة واللبن بشكل جيد.



فى طاسة على النار بها زيت ساخن شوحى السوسيس والفلفل الالوان مع التوابل

ضعي البطاطس فى بايركس ثم ضيفي صلصة البيتزا ثم السوسيس والزيتون والفلفل الألوان.



ضعي الموتزاريلا على الوجه وادخليها الفرن حتى تمام ذوبان الجبنة واحمرار الوجه

وتقدم ساخنة.