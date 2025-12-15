قرنبيط في بطاطس .. طريقة جديدة لعمل البيوريه

يعد بيوريه البطاطس من أشهر الأكلات السريعة التى تلجأ لها ربات المنزل لذا فكر خبراء الطهى فى إضافة بعض اللمسات لها لتعزيز قيمتها الغذائية.

نعرض لكم طريقة عمل بيوريه القرنبيط بالبطاطس من خلال خطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير بيوريه القرنبيط بالبطاطس



قرنبيط

بطاطس مكعبات

زيت زيتون

راس ثوم

عصير ليمون

مرقة

ملح

فلفل أسود

كمون

رشة شطة

بقدونس مفروم

طريقة عمل بيوريه القرنبيط بالبطاطس



قطعي القرنبيط مع البطاطس ثم ضعي الملح والفلفل الأسود وزيت زيتون وادخليه فرن ساخن.



اخفقي كل المكونات في الكبة مع عصير ليمون وقليل من الماء الدافئ أو المرقة

وتقدم وتزين بالبقدونس والمرقة ويقدم مع الخبز الساخن والمخلل.