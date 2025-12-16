قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انهيار سد في واشنطن.. والسلطات تخلي 3 ضواحي بالمدينة| صور
رفضت لهذا السبب.. دغموم يكشف تفاصيل عرض الزمالك لضمه
أسنان البريطانيين في خطر .. ماذا يحدث في لندن؟
بعد تحذير الأرصاد الجوية.. احتياطات لا تتجاهلها في الجو البارد
دعاء الصباح للرزق والتوفيق.. ردّد كلمات تفتح لك باب النجاح
نهائي كأس العرب.. موعد مباراة الأردن والمغرب والقنوات المفتوحة الناقلة
دون خسائر بشرية.. السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار البضائع بالقليوبية
الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن
بالأسماء.. انتشال 6 ضحايا من السيارة الغارقة بترعة الكلابية في قنا
رئيس غزل المحلة: لا يصح أن يعتمد نادٍ بحجم الزمالك على التبرعات
زيت الطعام المستعمل بيروح فين؟.. رئيس شعبة الزيوت يرد بإجابة صادمة
10 أذكار بعد صلاة الفجر تمنحك خيري الدنيا والآخرة.. لا تفوت الثواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أسنان البريطانيين في خطر .. ماذا يحدث في لندن؟

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أفادت الجهة الرقابية المعنية بحقوق المرضى "هيلث ووتش إنجلاند" في بريطانيا، أن المواطنين يُحرمون من الحصول على رعاية طوارئ الأسنان عبر هيئة الخدمات الصحية الوطنية رغم أن الإرشادات الرسمية تنص على ضرورة توفرها، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.


 تدهور في صحة الفم والأسنان 

وكشف المرضى للجهة الرقابية عن معاناة قاسية تشمل آلامًا مبرحة وليالٍ بلا نوم وتدهورًا مستمرًا في صحة الفم والأسنان، إذ تبدأ رحلة البحث عن علاج بمحاولات طويلة ومرهقة لتأمين موعد طارئ، إذ يقضي البعض ساعات في الانتظار على الهاتف عند الاتصال بخط "111"، بينما يتلقى آخرون إحالات إلى خدمات الطوارئ ليُفاجأوا بعدم وجود أي مواعيد متاحة.

وفي تجربة ميدانية أجرتها فرق "هيلث ووتش" المحلية في شمال شرق إنجلترا مؤخرًا، أجرى متطوعون ما يصل إلى 15 مكالمة دون العثور على أي خدمة طوارئ متاحة، ما يعكس حجم الأزمة الحقيقي.
 

استحالة التسجيل لدى أطباء حكوميين 


 تشير "الجارديان" إلى أنه من المفترض أن يتمكن المرضى الذين يعانون من كسور الأسنان أو الخراجات أو الآلام الشديدة من الحصول على موعد طارئ خلال 24 ساعة أو سبعة أيام حسب شدة الحالة، سواء عبر طبيب أسنانهم المعتاد أو من خلال الاتصال بالخط الساخن "111"، الذي يفترض أن يوجههم إلى عيادات تستقبل الحالات الطارئة.

لكن الواقع يكشف عن انهيار كامل في هذه المنظومة، إذ أوضحت "هيلث ووتش إنجلاند" أن المواطنين في جميع أنحاء البلاد يشكون من استحالة التسجيل لدى أطباء أسنان حكوميين للرعاية الروتينية، وحتى من نجحوا في ذلك ينتظرون شهورًا طويلة للحصول على مواعيد، ما يعني أن المشكلات لا تُعالج في مراحلها المبكرة، ما يحولها إلى حالات طارئة، فتصبح خدمات الطوارئ هي المسار الوحيد المتاح للرعاية بدلًا من كونها شبكة أمان للأزمات العارضة.


 

زيادة مكالمات مشكلات الأسنان


 

تكشف بيانات هيئة الخدمات الصحية الوطنية عن تفاقم الأزمة، إذ ارتفعت المكالمات المتعلقة بمشكلات الأسنان على الخط الساخن "111" بنسبة 20%، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.


 

وفي ظل هذا العجز عن الحصول على رعاية مناسبة، يلجأ بعض المرضى إلى حلول تنطوي على مخاطر جسيمة، بما في ذلك خلع أسنانهم بأنفسهم أو تناول مضادات حيوية دون إشراف طبي، وهي ممارسات تُثير قلقًا كبيرًا لدى الجهات الصحية.



 

السفر خارج البلاد للعلاج


 

يضطر المحظوظون الذين ينجحون في الحصول على موعد للسفر مسافات طويلة، حيث توجد العيادات التي تقدم مواعيد طارئة عادة بعيدًا عن مناطق سكنهم، كما تحدث مرضى عن رحلات وصلت إلى 177 كيلومترًا ذهابًا وإيابًا، استغرقت ما بين ساعتين وخمس ساعات، فيما لجأ البعض إلى السفر خارج البلاد للعلاج.


 

أما من لم يستطع تحمل الانتظار أو السفر، فيجد نفسه مُجبرًا على دفع مئات أو آلاف الجنيهات الإسترلينية في العيادات الخاصة، إذ يضطر الكثيرون لاقتراض المال من الأهل والأصدقاء أو استخدام معاشاتهم التقاعدية أو مخصصاتهم الاجتماعية لتغطية التكاليف، وحتى من يحصلون على علاج طارئ في النهاية، يجدون أن الراحة مؤقتة فقط دون معالجة جذور المشكلة.


 

هيلث ووتش إنجلاند طوارئ الأسنان هيئة الخدمات الصحية معاناة قاسية صحة الفم والأسنان موعد طارئ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

الحكومة

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهؤلاء في بداية العام الجديد

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل.. تفاصيل عاجلة الآن

حالة الطقس

تحذير جوي من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في هذه المناطق

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

عداد الكهرباء

باق 15 يوما.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

أرشيفية

طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| تحرك عاجل من الوزراء للشائعات وتحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

نشأت الديهي

الديهي: الإدارة الأمريكية ترى أن نتنياهو يسعى إلى "تفخيخ المشهد" بغزة

طارق الشناوي

طارق الشناوي: خرجنا من انتقاد الفن إلى الاتهام في الوطنية.. فيديو

بالصور

عودة الجرأة.. أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا

أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا
أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا
أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا

قرنبيط في بطاطس .. طريقة جديدة لعمل البيوريه

بيوريه القرنبيط
بيوريه القرنبيط
بيوريه القرنبيط

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

فيديو

رسالة ريهام سعيد للعوضي

متنساش سبب وصولك.. ريهام سعيد تهاجم تصريحات العوضي وتطالبه برد الجميل

مواليد الثمانينات

كبار السن.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات لهذه الفئة

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد