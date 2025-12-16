قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدء رفع الحاويات من موقع حادث قطار بضائع بمنطقة السفاينة بطوخ.. صور
ترامب يكشف عدد الدول الراغبة في المشاركة بالقوة الدولية في غزة
محافظ القليوبية: سقوط حاويات قطار البضائع لم تؤثر على الطريق الزراعي
محافظ القليوبية: لجنة هندسية لفحص سلامة العقارات بموقع حادث قطار طوخ
كبار السن.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات لهذه الفئة
زيلنسكي: أوكرانيا لن تعترف بإقليم دونباس كجزء من روسيا
دعوة للاستعداد للحرب.. قلق بريطاني من التعزيزات السريعة للقوات الروسية
16700 جنيه.. تفاصيل زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني
بعد الهبوط الأخير .. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الآن
انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وسعر عيار 21 مفاجأة
محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان حادث تساقط حاويات من قطار بضائع بطوخ.. صور
سقوط 6 حاويات من قطار بضائع بالقليوبية وتضرر واجهات المنازل
أخبار العالم

دعوة للاستعداد للحرب.. قلق بريطاني من التعزيزات السريعة للقوات الروسية

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أفاد رئيس أركان الدفاع البريطاني، المارشال الجوي ريتشارد نايتون، عن قلقه المتزايد من التعزيزات السريعة للقوات الروسية، و ذلك خلال لقاء تلفزيوني.

إصلاحات دفاعية كبيرة 

وقال المارشال الجوي: "على مدى السنوات العشرين الماضية، قامت روسيا بإصلاحات دفاعية كبيرة واستثمرت بشكل كبير في قواتها المسلحة، ويبلغ عدد أفراد القوات المسلحة الروسية الآن أكثر من 1.1 مليون فرد، ويتم تخصيص أكثر من 7% من الناتج المحلي الإجمالي لتمويلهم ونحو 40% من إجمالي الإنفاق الحكومي، أي ضعف المبلغ في العقد السابق".

وأشار الضابط البريطاني إلى  أن "تطوير روسيا لأنظمة أسلحة جديدة، مثل الطوربيدات ذات الرؤوس النووية وصواريخ كروز التي تعمل بالطاقة النووية، والتي يمكنها إطلاق أسلحة نووية إلى الفضاء"، هو "أمر يثير المخاوف".

وأضاف نايتون "لا ينبغي أن يكون لدينا أي وهم، لأن روسيا تمتلك قوات كبيرة، يتم تجهيزها تقنيا بشكل متزايد، والآن باتت كذلك قوات متمرسة في القتال"، وذلك خلال خطاب ألقاه في أحد مراكز الدراسات والأبحاث بلندن.

ويرى نايتون أنه رغم أن احتمال وقوع "هجوم مباشر كبير أو غزو" من جانب روسيا للمملكة المتحدة لا يتجاوز 5%، إلا أنه يتعين على جميع أفراد المجتمع البريطاني، وليس القوات المسلحة فقط، الاستعداد لنزاع عسكري محتمل.

وأضاف: "الوضع أكثر خطورة من أي وقت مضى خلال مسيرتي المهنية. تزداد قيمة السلام أكثر فأكثر. يجب أن يتجاوز ردنا مجرد تعزيز قواتنا المسلحة".

ونوه القائد العسكري البريطاني "بضرورة عمل وطني شامل يسمح بتعزيز قدراتنا الصناعية الدفاعية، وتطوير المهارات اللازمة، وتسخير المؤسسات التي سنحتاجها في زمن الحرب، وضمان وتعزيز مرونة المجتمع والبنية التحتية الداعمة له. لكل فرد دور يؤديه، بما في ذلك القتال عند الضرورة".

وقال نايتون: "ستتعلم المزيد من العائلات معنى التضحية من أجل الوطن".

رئيس أركان الدفاع البريطاني التعزيزات السريعة المارشال القوات المسلحة الروسية الإنفاق الحكومي

