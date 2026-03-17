تحرك في البرلمان بشأن تداعيات التصعيد في المنطقة على المصريين بالخليج

تقدم النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات التطورات المتسارعة في المنطقة وانعكاساتها على المصريين العاملين في دول الخليج.

وأوضح المغاوري في سؤاله أن التصعيد الأخير في المنطقة، على خلفية العدوان الصهيوأمريكي على إيران منذ 28 فبراير 2026، يثير العديد من التساؤلات حول خطط الحكومة للتعامل مع التداعيات المحتملة، خاصة ما يتعلق بأوضاع أبناء مصر المقيمين في دول الخليج.

وتساءل عضو مجلس النواب عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان سلامة المصريين في مناطق تواجدهم بدول الخليج، في ظل الضربات الدفاعية التي تشنها إيران في مواجهة الوجود الأمريكي بالمنطقة، وكذلك خطط الدولة لتأمين عودة المصريين حال تصاعد الأوضاع الأمنية.

كما طالب المغاوري الحكومة بتوضيح آليات التعامل مع السيناريوهات المحتملة، خاصة في حال فقدان بعض المصريين العاملين بالخليج فرص عملهم واضطرارهم للعودة النهائية إلى مصر، وما إذا كانت هناك خطط لاستيعابهم وتوفير بدائل وفرص عمل مناسبة لهم داخل البلاد.

وأكد النائب في ختام سؤاله أهمية الاستعداد المبكر لمختلف السيناريوهات المحتملة، بما يضمن حماية المواطنين المصريين في الخارج والحفاظ على استقرار أوضاعهم المعيشية.