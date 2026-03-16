أسامة مدكور: استقرار دول الخليج ركيزة أساسية للأمن العربي

أكد النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ وأمين مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن مصر تواصل أداء دورها المحوري في دعم الدول العربية الشقيقة، وعلى رأسها دول الخليج، في ظل التحديات والمتغيرات التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية.

وأوضح مدكور في تصريح له، أن موقف مصر تجاه أمن واستقرار الخليج ثابت ولم يتغير عبر العقود، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن استقرار هذه المنطقة يمثل عنصرًا مهمًا في معادلة الأمن العربي بشكل عام.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القيادة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد في مختلف المحافل أن التضامن العربي يمثل الطريق الأمثل للحفاظ على استقرار المنطقة، ومواجهة أي محاولات قد تستهدف زعزعة الأمن أو المساس بسيادة الدول.

وأضاف أن العلاقات المصرية مع دول الخليج تقوم على أسس راسخة من التعاون والشراكة الاستراتيجية، وهو ما انعكس في تنامي مجالات التنسيق السياسي والاقتصادي والاستثماري خلال السنوات الأخيرة.

وشدد مدكور على أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتفًا عربيًا أكبر لمواجهة التحديات الإقليمية، وتعزيز العمل المشترك بين الدول العربية بما يسهم في حماية مصالح الشعوب العربية ودعم استقرار المنطقة.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا لأشقائها في الخليج، وأن مؤسسات الدولة والقوى السياسية تقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية في كل ما من شأنه تعزيز التضامن العربي وصون الأمن والاستقرار في المنطقة.