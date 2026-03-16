أيمن الجميل: نؤيد جميعا الرئيس السيسى فى إدانة الاعتداءات على الدول العربية.. ومساعيه الحثيثة لوقف الحرب بمنطقة الخليج

أعرب رجل الأعمال أيمن الجميل عن تأييده الكامل لمواقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى إدانة الاعتداءات التي تتعرض لها الدول العربية الشقيقة فى الخليج العربي ، والمساعي الحثيثة التي يبذلها فخامة الرئيس السيسي لإخماد نيران الحرب التي تحمل تداعيات اقتصادية وإنسانية وأمنية عاصفة على كافة دول وشعوب المنطقة ، مشيرا إلى أن مواقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى دعم الأشقاء العرب من المحيط إلى الخليج هى مواقف بطولية تتسم بالشهامة والدعم الكامل والمساندة غير المشروطة فى مواجهة كافة أشكال العدوان والتهديدات ، والعمل على استقرار تلك الدول وضمان أمنها الكامل وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة "كايرو3 A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن مجتمع الأعمال بحكم كونه أكثر المتضررين من الحرب والصراعات فى المنطقة ، يدرك قيمة الجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي لخفض الصراعات وإخماد نيران الحروب والعودة بدول المنطقة إلى تحكيم العقل ولغة الحوار وتجنيب شعوب المنطقة ويلات الصراعات والحروب، لافتا إلى أن هروب الاستثمارات هو المشهد الأول فى حالات الحرب والصراعات بين الدول ، حيث تصبح تكلفة استعادة رءوس الأموال الهاربة كبيرة جدا على مستوى الوقت والفرص الجاذبة. وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل ، إن الحرب المشتعلة فى منطقة الخليج كارثية وألقت بظلالها سريعا على كافة الملفات الحيوية التى تهم العالم وفى مقدمتها ارتفاع اسعار الطاقة بشكل جنونى ، وتوقف خطوط الإمداد والنقل بما يؤثر على أسعار الغذاء فى مناطق كثيرة بالعالم ، فضلا عن ارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين عبر الطرق البديلة حال توافرها ، مما يلقى بظلال كثيفة على اقتصاديات دول المنطقة والعالم وعلى خطط التنمية والاستثمار فى القارات الثلاث آسيا وأوربا وأفريقيا. وتابع رجل الأعمال ايمن الجميل ، إن اشتعال الحرب فى منطقة استراتيجية مثل منطقة الخليج ، سيؤدى بالضرورة إلى هروب استثمارات ضخمة للغاية من المنطقة وتعطل مشروعات طموحة كانت تخدم كافة البلدان فى المنطقة وكذلك خسارة مئات الآلاف من الوظائف وفرص العمل وتسريح العاملين الداعمين لاقتصاديات الدول العربية والدول الوافدين منها ، الأمر الذى يشكل عبئا كبيرا على الجميع ، شعرنا بتداعياته منذ الوهلة الأولى، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يوفق الرئيس عبد الفتاح السيسي فى جهوده الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة ، واستبدال الحوار بالحرب ، بما يمثله ذلك من انحياز لمصالح شعوب المنطقة فى الأمن والسلام والرخاء.