الأزهر: إتقان العمل في الإسلام ثمرة حقيقية للإيمان وأساس نهضة الأوطان

أكد الدكتور أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الإسلام ربط بصورة مباشرة بين قوة الإيمان وإتقان العمل، مشيرًا إلى أن الإحسان في أداء المسؤوليات ليس مجرد قيمة أخلاقية، بل هو ركيزة دينية وحضارية تسهم في بناء المجتمعات ورفعة الأوطان.

وأوضح المشد، خلال حديثه في برنامج صباح الخير يا مصر، أن القرآن الكريم أكد مرارًا على العلاقة الوثيقة بين الإيمان والعمل الصالح، مستشهدًا بالآيات التي تربط بين الإيمان الحقيقي وتحقيق النفع العام، بما يجعل العمل المتقن أحد أبرز ثمار العقيدة الصحيحة.

وأضاف عضو الأزهر، أن مفهوم “العمل الصالح” في الإسلام يشمل كل جهد نافع يعود بالخير على الإنسان والمجتمع، سواء في شؤون الدين أو الدنيا، مؤكدًا أن جودة الأداء والإحسان في التنفيذ يمثلان انعكاسًا حقيقيًا لقيمة الإيمان لدى الفرد.

وأشار إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة عظيمة بقوله: “إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه”، وهو ما يجعل الإتقان مبدأ أساسيًا في مختلف مجالات الحياة.

وشدد المشد على أن الإسلام لا يكتفي بأداء العمل فقط، بل يدعو إلى تحسينه وتجويده، موضحًا أن الإحسان يعني تقديم العمل بأفضل صورة ممكنة، تمامًا كما يظهر في علوم مثل التجويد، الذي يقوم على إعطاء كل حرف حقه ومستحقه.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نشر ثقافة الإتقان والالتزام المهني يسهم بشكل مباشر في بناء الحضارة، وتحقيق التنمية، وترسيخ مكانة المجتمعات القادرة على الإنتاج والتقدم.