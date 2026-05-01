باحث سياسي: أطراف الحرب الأمريكية الإيرانية يستخدمان أوراق ضاغطة لتحقيق النصر

أكد الدكتور محمود شاكر، الباحث السياسي، على أن العمليات العسكرية التي شنتها القوات الأمريكية على إيران أدت إلى ارتفاع التوتر في الشرق الأوسط إلى مستويات غير مسبوقة، موضحا أن تعطيل إيران للملاحة في مضيق هرمز كان أمر لابد منه للضغط على أمريكا.

وأشار «شاكر» خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية» إلى أن كل طرف في الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية يحاول أن يضغط على الطرف الآخر لأجل تحقيق النصر وتعزيز الموقف سواء العسكري أو الداخلي.

الأهداف المرجوة من إيران

وقال «شاكر» إن إيران تريد أن تحقق نقطة في اتجاه الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن إغلاق المضيق أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود في أوروبا وأمريكا مما شكل خطر كبير في الوضع الداخلي لأوروبا من أجل الضغط على أمريكا لوقف الحرب.