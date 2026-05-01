استعدادات ضخمة لإخراج ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك بأفضل صورة ممكنة

تنطلق مساء اليوم الجمعة مباراة القمه بين الاهلي والزمالك في اطار منافسات الجوله الخامسه من المرحله النهائية للدوري المصري

وسيتم إنتاج اللقاء من قبل United Sports Company Egypt باستخدام الوحدة العملاقة 4K-24 OB Van وبمنظومة تصوير متكاملة تضم أكثر من 25 Camera Setup

كما سيتم استخدام كاميرات وتقنيات علي اعلى مستوى وهي :

* Drone Camera (للقطات الجوية)

* Wire Cam (تصوير معلق فوق الملعب)

* Dolly Camera (حركة انسيابية على الأرض)

* Steadicam (لقطات متحركة ثابتة)

* Super Slow Motion Camera (إعادات بطيئة فائقة)

* Crane Camera / Jib (لقطات علوية متحركة)

* Cinematic Camera (جودة سينمائية)

* GoPro Camera (زوايا مبتكرة وقريبة)

* Pole Cam (لقطات من ارتفاعات محددة)

* Spider Cam (تصوير ديناميكي فوق أرض الملعب)

* Handheld Camera (للقطات السريعة على الخطوط)

* Ultra HD Broadcast Cameras (جودة بث عالية جدًا)

ويتم حاليًا تجهيز كل التفاصيل بأعلى مستوى، لضمان إخراج يليق بحجم الحدث… حيث تُسخر كل الإمكانيات ليظهر ديربي العرب وأفريقيا بالصورة العالمية المنتظرة