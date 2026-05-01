استعدادات ضخمة لإخراج ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك بأفضل صورة ممكنة
مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. خبيرة فلك تكشف مفاجأة عن الفائز
زيادة سنوية تصل لـ 7% ..تفاصيل تعديل قانون المعاشات قبل مناقشته بالبرلمان
الأزهر: إتقان العمل في الإسلام ثمرة حقيقية للإيمان وأساس نهضة الأوطان
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026
هواتف محمولة وتحويلات.. القبض على شقيقتين نصبا على مواطنين
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر
وداع الأساطير.. محمد صلاح يتصدر قائمة الراحلين عن إنجلترا
أجسام مجهولة.. تحذير عاجل من وزارة الداخلية القطرية رغم الهدنة مع إيران
وداع أسطوري يقترب.. آرني سلوت يفجر مفاجأة بشأن محمد صلاح
برلماني: قرارات الرئيس بشأن العمال رسالة تقدير ودعم غير مسبوق
نفسنا نفرح.. الدردير يوجه رسالة لـ مشجعي الزمالك قبل القمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

وداع الأساطير.. محمد صلاح يتصدر قائمة الراحلين عن إنجلترا

محمد صلاح
منتصر الرفاعي

مع إسدال الستار على موسم الدوري الإنجليزي الممتاز تدخل الكرة الإنجليزية مرحلة استثنائية من التغيير حيث تستعد أندية القمة لتوديع مجموعة من أبرز نجومها الذين صنعوا تاريخا حافلا بالألقاب والإنجازات في مشهد ينذر بنهاية حقبة وبداية أخرى أكثر غموضا وإثارة وسط حالة من الحزن والترقب بين الجماهير التي اعتادت رؤية هذه الأسماء تتألق أسبوعا بعد الآخر على الملاعب الإنجليزية.

محمد صلاح يكتب السطر الأخير مع ليفربول

في واحدة من أكثر القصص تأثيرا في الموسم يستعد النجم المصري محمد صلاح لإنهاء رحلته مع ليفربول بعد اتفاق مشترك مع إدارة النادي رغم استمرار عقده حتى 2027 ليغادر بعد مسيرة بدأت عام 2017. 

وخلال تلك السنوات تحول صلاح إلى أحد أعظم لاعبي النادي عبر التاريخ، حيث شارك في أكثر من 435 مباراة، وسجل أرقاما تهديفية استثنائية وقاد الفريق للتتويج بأهم البطولات المحلية والقارية، ليصبح رمزًا لجيل كامل من جماهير الريدز، واسما محفورا في تاريخ البريميرليج.

آندي روبرتسون.. نهاية رحلة طويلة من العطاء

بعد تسع سنوات من الإخلاص داخل أنفيلد يستعد آندي روبرتسون لمغادرة ليفربول حيث كان أحد أهم ركائز الفريق في فترة ذهبية شهدت تتويج النادي بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا. 

الظهير الأسكتلندي خاض أكثر من 370 مباراة وتميز بروح قتالية عالية وأداء ثابت جعله أحد أفضل الأظهرة في العالم خلال سنواته مع الريدز ليترك فراغا كبيرا في الجبهة اليسرى للفريق.

برناردو سيلفا يغادر مانشستر سيتي بعد حقبة ذهبية

في مانشستر سيتي يستعد النجم البرتغالي برناردو سيلفا لوداع الفريق بعد تسع سنوات من التألق تحت قيادة بيب جوارديولا. 

اللاعب البالغ 31 عامًا كان أحد أهم مفاتيح اللعب في الفريق السماوي وشارك في أكثر من 450 مباراة، وأسهم في تحقيق هيمنة محلية وأوروبية أبرزها الفوز بالدوري الإنجليزي ست مرات والتتويج بدوري أبطال أوروبا، ليغادر كأحد رموز الجيل الذهبي للنادي.

جون ستونز.. مدافع صنع التاريخ مع السيتي

كما يستعد جون ستونز لإنهاء مسيرته مع مانشستر سيتي بعد عشرة أعوام من الإنجازات، كان خلالها جزءا أساسيا من منظومة دفاعية من أقوى ما شهدته الكرة الإنجليزية. 

اللاعب الإنجليزي حصد 19 لقبا مع الفريق بينها الدوري ودوري الأبطال ليغادر وهو يحمل إرثًا كبيرًا كلاعب متعدد الأدوار وركيزة أساسية في حقبة تاريخية للنادي.

كاسيميرو يودع مانشستر يونايتد بعد تجربة مثيرة

في أولد ترافورد يطوي البرازيلي كاسيميرو صفحة قصيرة لكنها مؤثرة بعد انضمامه من ريال مدريد في 2022. 

لاعب الوسط المخضرم قدم خبرته الكبيرة لخط وسط مانشستر يونايتد وساهم في لحظات مهمة للفريق، قبل أن يعلن النادي رحيله بنهاية الموسم، ليغادر وسط إشادة بدوره القيادي داخل وخارج الملعب.

كيران تريبير يختتم رحلته مع نيوكاسل يونايتد

كما يستعد القائد المخضرم كيران تريبير لوداع نيوكاسل بعد أربعة أعوام ونصف من العطاء كان خلالها عنصرا مهما في عودة الفريق للمنافسة على البطولات وساهم في تحقيق لقب كأس الرابطة الإنجليزية، ليغادر كأحد أبرز قادة المرحلة الحديثة في النادي.

نهاية حقبة وبداية أخرى في الكرة الإنجليزية

رحيل هذه الأسماء مجتمعة لا يمثل مجرد انتقالات أو تغييرات عادية بل يشير إلى نهاية جيل كامل من النجوم الذين صنعوا مجد أنديتهم في واحدة من أقوى دوريات العالم وفتح الباب أمام مرحلة جديدة ستبحث فيها الأندية عن نجوم جدد لكتابة تاريخ مختلف، لكن بظلال ثقيلة لأساطير يصعب تكرارها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

900 جنيه زيادة.. أسعار الذهب اليوم ترتفع في 24 ساعة

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 1 مايو 2026.. الفراخ بكام النهارده؟ والبانيه يواصل الارتفاع

الام والطفلة

صرخة أم تهز القلوب: ابنتي في خطر اختفت وهي خارجة من الحضانة ولا أعرف مكانها

الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة

سافر بالباسبور فقط.. قائمة الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة

ترامب

إدارة ترامب تعلن انتهاء حرب إيران وسط جدل قانوني مع الكونجرس

بسمة وهبة

زحام غير مسبوق على عيش الشعير.. بسمة وهبة: البيع بقى بنظام أرقام وانتظار زي التطبيقات

محمود صلاح

مضى للأحمر.. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع محمود صلاح

إنستاباي

خشية التعرض للاختراق.. تحذير عاجل من إنستا باي

ترشيحاتنا

الأزهر

الأزهر: إتقان العمل عبادة وثمرة إيمان.. والنية الصادقة مفتاح التوفيق والتميز

ترامب

بوليتيكو عن مسؤول أمريكي: ترامب يطرح خطة جديدة لإعادة فتح مضيق هرمز

مضيق هرمز

باحث سياسي: أطراف الحرب الأمريكية الإيرانية يستخدمان أوراق ضاغطة لتحقيق النصر

بالصور

حبيبة الملايين.. آودي تودع أرخص سياراتها للأبد

آودي
آودي
آودي

صدمة للملايين.. نيسان تودع 11 سيارة للأبد وتوقف إنتاجها

نيسان
نيسان
نيسان

حلقات The Voice Kids تدخل المرحلة الحاسمة.. تفاصيل

The Voice Kids
The Voice Kids
The Voice Kids

فيديو

أروى جودة

بياكل كوارع ومش بيحب الملوخية.. أروى جودة تكشف أسرار حياتها الزوجية لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد