وداع الأساطير.. محمد صلاح يتصدر قائمة الراحلين عن إنجلترا

مع إسدال الستار على موسم الدوري الإنجليزي الممتاز تدخل الكرة الإنجليزية مرحلة استثنائية من التغيير حيث تستعد أندية القمة لتوديع مجموعة من أبرز نجومها الذين صنعوا تاريخا حافلا بالألقاب والإنجازات في مشهد ينذر بنهاية حقبة وبداية أخرى أكثر غموضا وإثارة وسط حالة من الحزن والترقب بين الجماهير التي اعتادت رؤية هذه الأسماء تتألق أسبوعا بعد الآخر على الملاعب الإنجليزية.

محمد صلاح يكتب السطر الأخير مع ليفربول

في واحدة من أكثر القصص تأثيرا في الموسم يستعد النجم المصري محمد صلاح لإنهاء رحلته مع ليفربول بعد اتفاق مشترك مع إدارة النادي رغم استمرار عقده حتى 2027 ليغادر بعد مسيرة بدأت عام 2017.

وخلال تلك السنوات تحول صلاح إلى أحد أعظم لاعبي النادي عبر التاريخ، حيث شارك في أكثر من 435 مباراة، وسجل أرقاما تهديفية استثنائية وقاد الفريق للتتويج بأهم البطولات المحلية والقارية، ليصبح رمزًا لجيل كامل من جماهير الريدز، واسما محفورا في تاريخ البريميرليج.

محمد صلاح

آندي روبرتسون.. نهاية رحلة طويلة من العطاء

بعد تسع سنوات من الإخلاص داخل أنفيلد يستعد آندي روبرتسون لمغادرة ليفربول حيث كان أحد أهم ركائز الفريق في فترة ذهبية شهدت تتويج النادي بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

الظهير الأسكتلندي خاض أكثر من 370 مباراة وتميز بروح قتالية عالية وأداء ثابت جعله أحد أفضل الأظهرة في العالم خلال سنواته مع الريدز ليترك فراغا كبيرا في الجبهة اليسرى للفريق.

آندي روبرتسون

برناردو سيلفا يغادر مانشستر سيتي بعد حقبة ذهبية

في مانشستر سيتي يستعد النجم البرتغالي برناردو سيلفا لوداع الفريق بعد تسع سنوات من التألق تحت قيادة بيب جوارديولا.

اللاعب البالغ 31 عامًا كان أحد أهم مفاتيح اللعب في الفريق السماوي وشارك في أكثر من 450 مباراة، وأسهم في تحقيق هيمنة محلية وأوروبية أبرزها الفوز بالدوري الإنجليزي ست مرات والتتويج بدوري أبطال أوروبا، ليغادر كأحد رموز الجيل الذهبي للنادي.

برناردو سيلفا

جون ستونز.. مدافع صنع التاريخ مع السيتي

كما يستعد جون ستونز لإنهاء مسيرته مع مانشستر سيتي بعد عشرة أعوام من الإنجازات، كان خلالها جزءا أساسيا من منظومة دفاعية من أقوى ما شهدته الكرة الإنجليزية.

اللاعب الإنجليزي حصد 19 لقبا مع الفريق بينها الدوري ودوري الأبطال ليغادر وهو يحمل إرثًا كبيرًا كلاعب متعدد الأدوار وركيزة أساسية في حقبة تاريخية للنادي.

جون ستونز

كاسيميرو يودع مانشستر يونايتد بعد تجربة مثيرة

في أولد ترافورد يطوي البرازيلي كاسيميرو صفحة قصيرة لكنها مؤثرة بعد انضمامه من ريال مدريد في 2022.

لاعب الوسط المخضرم قدم خبرته الكبيرة لخط وسط مانشستر يونايتد وساهم في لحظات مهمة للفريق، قبل أن يعلن النادي رحيله بنهاية الموسم، ليغادر وسط إشادة بدوره القيادي داخل وخارج الملعب.

كاسيميرو

كيران تريبير يختتم رحلته مع نيوكاسل يونايتد

كما يستعد القائد المخضرم كيران تريبير لوداع نيوكاسل بعد أربعة أعوام ونصف من العطاء كان خلالها عنصرا مهما في عودة الفريق للمنافسة على البطولات وساهم في تحقيق لقب كأس الرابطة الإنجليزية، ليغادر كأحد أبرز قادة المرحلة الحديثة في النادي.

كيران تريبير

نهاية حقبة وبداية أخرى في الكرة الإنجليزية

رحيل هذه الأسماء مجتمعة لا يمثل مجرد انتقالات أو تغييرات عادية بل يشير إلى نهاية جيل كامل من النجوم الذين صنعوا مجد أنديتهم في واحدة من أقوى دوريات العالم وفتح الباب أمام مرحلة جديدة ستبحث فيها الأندية عن نجوم جدد لكتابة تاريخ مختلف، لكن بظلال ثقيلة لأساطير يصعب تكرارها.