القومي للإعاقة يفخر بتكريم رئيس الجمهورية أحد أبنائه في عيد العمال

أعربت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وجميع العاملين بالمجلس، عن بالغ فخرهم واعتزازهم بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لأحد أبناء المجلس، المهندس وائل همام، مدير إدارة التخطيط، خلال احتفالات الدولة بعيد العمال.

وجاء هذا التكريم وفق بيان صادر عن المجلس تقديرا لجهوده المتميزة وإسهاماته الفاعلة في العمل المؤسسي وإدارة الأزمات.

ووجّهت المشرف العام الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية لاهتمامه بتكريم النماذج الناجحة من العاملين من ذوي الإعاقة في عيد العمال، لافتة إلى أن هذا التكريم يعكس دعما حقيقيًا من القيادة السياسية لذوي الإعاقة، ويؤكد الحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع فئات المجتمع في الجمهورية الجديدة.

تكريم الرئيس السيسي للمهندس وائل همام

وأكدت أن حصول المهندس وائل همام على نوط الامتياز من الطبقة الثالثة يُعد وسامًا على صدر جميع العاملين بالمجلس، ويعكس تقدير الدولة المصرية لكوادرها المخلصة التي تسهم في تحقيق التنمية وتعزيز مسيرة العمل الوطني.

وأشارت إلى أن المهندس وائل همام، وهو مهندس ميكانيكي ويشغل منصب مدير إدارة التخطيط بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، يعرف بتفانيه في العمل، فضلًا عن حصوله على درجة الماجستير في إدارة الأعمال والتخطيط للتنمية المستدامة، ويجري حاليا رسالة الدكتوراه في إدارة الأزمات والمخاطر.

وأكدت المشرف العام، أن المجلس يؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس الحقيقي للتنمية، مشيرة إلى استمرار المجلس في دعم كوادره المتميزة وتعزيز بيئة عمل قائمة على التمكين والإبداع، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو مجتمع أكثر شمولًا وعدالة.

وعلى جانب آخر، أوضحت أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة شارك في إعداد قانون العمل الجديد والاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتدريب، لافتة إلى أن ذلك يتسق بشكل كامل مع الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة (2026 - 2030)، التي تؤكد على حقهم في التمكين الاقتصادي وتوفير فرص عمل متكافئة.

وأكدت أن المجلس يعمل على متابعة استيفاء نسبة الـ5% في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين الحكومي والخاص، وفقًا لما نص عليه قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 في باب التوظيف والعمل اللائق، وذلك من خلال التنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات.