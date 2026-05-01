أحدهم أطلق النار وقـ تل 8 مهربين.. مشاجرة بين عصابات التنقيب عن الذهب بجبال البحر الأحمر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات عدة منشورات مدعومة بصور تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعى تضمنت نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص من القائمين بالتنقيب العشوائى عن الذهب بمنطقة سفاجا بالبحر الأحمر وإطلاق أعيرة نارية ما أسفر عن وفاة عدد منهم بالبحر الأحمر .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 ابريل المنقضى حدثت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإحدى المناطق الجبلية بدائرة قسم شرطة سفاجا بالبحر الأحمر، لخلافات بينهم حول أولوية التنقيب غير المشروع عن خام الذهب، قام على أثرها أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى كان بحوزته ما أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة آخر وفر هارباً مستخدماً سيارة "ربع نقل".

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبط مرتكب الواقعة (عنصر جنائى ) وضُبط بحوزته (بندقية آلية – السيارة) المستخدمتان فى ارتكاب الواقعة.

تم التحفظ على السيارة ، واتخاذ الإجراءات القانونية.





