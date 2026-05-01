وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة.. موعد طرح وتسليم شقق الإسكان الاجتماعي 2026

خطوة جديدة تتخدها الدولة ضمن خطوات دعم الفئات الأولى بالرعاية، حيث طرحت كراسة شروط مشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، منذ أمس الخميس 30 أبريل وحتى 30 مايو 2026.

وقالت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هذا الطرح يأتي في إطار التوسع في توفير سكن ملائم للمواطنين منخفضي الدخل، من خلال شراكة فعالة بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والقطاع الخاص، بما يحقق استدامة توفير الوحدات السكنية وتلبية الطلب المتزايد.

طرح الوحدات السكنية

وأوضحت أن الوحدات سيتم طرحها بنظام التمويل العقاري، بعائد مخفض 8% متناقص، ولمدة سداد تصل إلى 20 عامًا، وفقًا للضوابط المعتمدة، وبعد موافقة جهات التمويل، بما يتيح للمواطنين فرصة التملك بشروط ميسرة.

تنفيذ 19 ألف وحدة سكنية

من جانبه، أشار الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إلى أن المشروع يستهدف تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة، تشمل حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، سوهاج الجديدة، السادات، العبور الجديدة، أسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة، بإجمالي مساحة تقارب 383 فدانًا.

وأضاف أن الطرح يتضمن مواقع متنوعة داخل هذه المدن، تمهيدًا لإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة تضم خدمات سكنية وتجارية وإدارية، بما يعزز من جودة الحياة داخل المدن الجديدة.

وفي السياق ذاته، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن كراسة الشروط متاحة إلكترونيًا.

مدة تنفيذ الوحدات السكنية

وأشارت إلى أن مدة تنفيذ المشروعات السكنية تبلغ 4 سنوات، فيما تصل مدة تنفيذ مناطق الخدمات إلى 5 سنوات.

توصيل المرافق الأساسية للأراضي

وأكدت أن هيئة المجتمعات العمرانية ستتولى توصيل المرافق الأساسية للأراضي، بينما يتولى المطور العقاري تنفيذ الشبكات الداخلية على نفقته الخاصة وفق الاشتراطات الفنية المعتمدة.

موعد تسليم شقق الاسكان الاجتماعي

وشددت على أن الوحدات المطروحة ستكون كاملة التشطيب، مع تسليم خلال 36 شهرًا، على أن يتم التخصيص وفق ضوابط محددة، تشمل عدم سبق الاستفادة من مشروعات الإسكان، وعدم امتلاك وحدة سكنية، والالتزام بحدود الدخل المقررة.

وأضافت أن الصندوق سيواصل تقديم الدعم للمستفيدين من خلال التمويل العقاري المدعوم، إلى جانب الدعم النقدي وفقًا لمستوى الدخل، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.