وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة.. موعد طرح وتسليم شقق الإسكان الاجتماعي 2026
أخبار تهمك.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة| فيديو
إمام المسجد النبوي: تقوى الله سر الفوز.. وقصص الأنبياء تغرس اليقين بالقلوب
وزير خارجية فرنسا يدعو لبدء المفاوضات فورا لاستئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز
جامعة القاهرة تدشّن وحدة متخصصة لتدوير المخلفات الزراعية بالتعاون مع وزارة البيئة
التضامن: انطلاق أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى المدينة المنورة 8 مايو الجاري
آخر 20 مليون دولار.. تسوّية كامل مستحقات دانة غاز المتأخرة في مصر
ضربة خاطفة من حزب الله.. انفجار طائرة مسيرة يشعل النيران في شمال إسرائيل
وزيرة البيئة: سرعة إنجاز مجمع العاشر لمعالجة المخلفات بمشاركة القطاع الخاص
في عيد العمال.. دعم رئاسي وحكومي يعزز مكانة العامل المصري ويدعم النمو الاقتصادي
وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة.. موعد طرح وتسليم شقق الإسكان الاجتماعي 2026
عايزين مشاهدات وفلوس .. ضبط شخصين ألقيا كيس مياه على مسن بالغربية
اقتصاد

وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة.. موعد طرح وتسليم شقق الإسكان الاجتماعي 2026

آية الجارحي

خطوة جديدة تتخدها الدولة ضمن خطوات دعم الفئات الأولى بالرعاية، حيث طرحت كراسة شروط مشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، منذ أمس الخميس 30 أبريل وحتى 30 مايو 2026.

وقالت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هذا الطرح يأتي في إطار التوسع في توفير سكن ملائم للمواطنين منخفضي الدخل، من خلال شراكة فعالة بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والقطاع الخاص، بما يحقق استدامة توفير الوحدات السكنية وتلبية الطلب المتزايد.

طرح الوحدات السكنية 

وأوضحت أن الوحدات سيتم طرحها بنظام التمويل العقاري، بعائد مخفض 8% متناقص، ولمدة سداد تصل إلى 20 عامًا، وفقًا للضوابط المعتمدة، وبعد موافقة جهات التمويل، بما يتيح للمواطنين فرصة التملك بشروط ميسرة.

 تنفيذ  19 ألف وحدة سكنية 

من جانبه، أشار الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إلى أن المشروع يستهدف تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة، تشمل حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، سوهاج الجديدة، السادات، العبور الجديدة، أسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة، بإجمالي مساحة تقارب 383 فدانًا.

وأضاف أن الطرح يتضمن مواقع متنوعة داخل هذه المدن، تمهيدًا لإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة تضم خدمات سكنية وتجارية وإدارية، بما يعزز من جودة الحياة داخل المدن الجديدة.

وفي السياق ذاته، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن كراسة الشروط متاحة إلكترونيًا.

مدة تنفيذ الوحدات السكنية 

وأشارت إلى أن مدة تنفيذ المشروعات السكنية تبلغ 4 سنوات، فيما تصل مدة تنفيذ مناطق الخدمات إلى 5 سنوات.

 

توصيل المرافق الأساسية للأراضي

وأكدت أن هيئة المجتمعات العمرانية ستتولى توصيل المرافق الأساسية للأراضي، بينما يتولى المطور العقاري تنفيذ الشبكات الداخلية على نفقته الخاصة وفق الاشتراطات الفنية المعتمدة.

موعد تسليم شقق الاسكان الاجتماعي 

وشددت على أن الوحدات المطروحة ستكون كاملة التشطيب، مع تسليم خلال 36 شهرًا، على أن يتم التخصيص وفق ضوابط محددة، تشمل عدم سبق الاستفادة من مشروعات الإسكان، وعدم امتلاك وحدة سكنية، والالتزام بحدود الدخل المقررة.

وأضافت أن الصندوق سيواصل تقديم الدعم للمستفيدين من خلال التمويل العقاري المدعوم، إلى جانب الدعم النقدي وفقًا لمستوى الدخل، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

900 جنيه زيادة.. أسعار الذهب اليوم ترتفع في 24 ساعة

الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة

سافر بالباسبور فقط.. قائمة الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة

ترامب

إدارة ترامب تعلن انتهاء حرب إيران وسط جدل قانوني مع الكونجرس

إنستاباي

خشية التعرض للاختراق.. تحذير عاجل من إنستا باي

بسمة وهبة

زحام غير مسبوق على عيش الشعير.. بسمة وهبة: البيع بقى بنظام أرقام وانتظار زي التطبيقات

مباراة القمة

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. خبيرة فلك تكشف مفاجأة عن الفائز

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 مايو.. عيار 21 بكام؟

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب تتقاضى 35 مليون جنيه لاحياء حفل في العلمين

ترشيحاتنا

كامل الباشا

كامل الباشا: مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير خالي من البهرجة.. ومستمتع بطاقته ورقي التعامل lخاص

صوت هند رجب

مركز السينما يعلن ترشيحات جوائز النقاد للأفلام العربية قبل مهرجان كان

هنأ الزاهد

هنأ الزاهد تتألق في أحدث ظهور عبر إطلالة جديدة.. شاهد

بالصور

وحيدي وقاليباف وعراقجي.. من يحسم قرار وقف الحرب في إيران ؟

قادة إيران
قادة إيران
قادة إيران

حبيبة الملايين.. آودي تودع أرخص سياراتها للأبد

آودي
آودي
آودي

صدمة للملايين.. نيسان تودع 11 سيارة للأبد وتوقف إنتاجها

نيسان
نيسان
نيسان

حلقات The Voice Kids تدخل المرحلة الحاسمة.. تفاصيل

The Voice Kids
The Voice Kids
The Voice Kids

فيديو

أروى جودة

بياكل كوارع ومش بيحب الملوخية.. أروى جودة تكشف أسرار حياتها الزوجية لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد