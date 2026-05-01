الليلة.. القمة 132 بين الأهلي والزمالك| الموعد والمعلقين والقنوات الناقلة

تترقب جماهير الكرة المصرية مواجهة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في صراع الصدارة وحسم اللقب.



تقام المباراة في إطار الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز موسم 2025-2026، وسط ترقب كبير لما ستسفر عنه نتيجة القمة من تأثير مباشر على سباق التتويج.



يدخل الزمالك المواجهة متصدرًا جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، باحثًا عن تحقيق الفوز من أجل تعزيز موقعه في الصدارة والاقتراب خطوة جديدة نحو حسم اللقب.

في المقابل، يخوض الأهلي المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 44 نقطة، حيث يسعى لتحقيق الفوز للحفاظ على آماله في المنافسة حتى الجولات الأخيرة من المسابقة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري



تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة القمة



ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناتي أون سبورت وأون سبورت ماكس، مع تغطية تحليلية موسعة قبل وبعد اللقاء.

معلقي مباراة الأهلي والزمالك



يتولى التعليق على المباراة عبر قناة أون سبورت كل من أيمن الكاشف ومؤمن حسن، بينما يعلق على أون سبورت ماكس بلال علام ومحمد الكواليني، في تغطية صوتية مزدوجة تواكب أهمية القمة المرتقبة.