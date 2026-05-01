كيفية أداء فريضة الحج 2026

تزايد اهتمام المواطنين بالتعرف على الضوابط الرسمية لأداء الفريضة، إلى جانب تفاصيل برامج الحج المختلفة، وذلك وفي إطار الاستعدادات المكثفة لموسم الحج، تتواصل الجهود التنظيمية والتوعوية لضمان أداء المناسك في أجواء آمنة ومنظمة، سواء من جانب الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية أو داخل مصر.

أداء فريضة الحج 2026

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن تأشيرات الزيارة، بمختلف أنواعها ومسمياتها، لا تخول لحاملها أداء فريضة الحج، مشددة على أن الحصول على تصريح حج نظامي يعد شرطا أساسيا لأداء المناسك.

أداء فريضة الحج

ودعت الوزارة جميع الراغبين في أداء الفريضة إلى الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج، والتعاون مع الجهات المعنية لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن، محذرة من أن مخالفة هذه الضوابط قد تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

كما حثت على الإبلاغ عن المخالفين عبر الأرقام المخصصة، وهي (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) في باقي مناطق المملكة.

وفي السياق ذاته، جددت وزارة الحج والعمرة تحذيراتها من محاولة أداء الحج دون تصريح رسمي، مؤكدة أن الالتزام باستخراج التصاريح يأتي ضمن إطار تعظيم شعائر الله والحفاظ على قدسية المشاعر المقدسة، وذلك من خلال حملتها التوعوية «لا حج بلا تصريح».

وأوضحت أن هذه الإجراءات التنظيمية تهدف إلى تيسير أداء المناسك وضمان سلامة الحجاج في بيئة منظمة وآمنة.

كما أشارت الوزارة إلى ما أكدته هيئة كبار العلماء بشأن الحكم الشرعي لأداء الحج بطرق غير نظامية، حيث شددت الفتوى على عدم جواز أداء الفريضة دون تصريح، وأن مخالفة ذلك تعد إثما لمخالفتها توجيهات ولي الأمر، التي وضعت لتحقيق المصلحة العامة وتنظيم أداء الشعائر بما يضمن الراحة والأمان للحجاج.

على جانب آخر، يتزايد اهتمام المواطنين بالتعرف على تفاصيل تكلفة حج الجمعيات الأهلية لعام 2026، خاصة مع بدء استكمال الإجراءات النهائية للموسم.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي فتح باب سداد الدفعة الثانية للفائزين بقرعة حج الجمعيات، والتي تشمل تكلفة تذاكر الطيران، وذلك لنحو 12 ألف حاج تم اختيارهم عبر القرعة الإلكترونية العلنية.

وتنظم الوزارة، من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج، ثلاثة مستويات لبرامج الحج هذا العام، يأتي في مقدمتها المستوى الأول بإقامة فندقية فاخرة بالقرب من الحرم المكي، إلى جانب مستويين آخرين يختلفان في مستوى الخدمات.

أسعار البرامج لأداء فريضة الحج

وقد بلغت أسعار البرامج 415 ألف جنيه للمستوى الأول، و262 ألف جنيه للمستوى الثاني، و228 ألف جنيه للمستوى الثالث، دون احتساب تكلفة تذاكر الطيران.

وفيما يتعلق بتذاكر السفر، أتاحت الوزارة سداد قيمتها عبر عدد من الجهات المصرفية، من بينها بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة، بالإضافة إلى مكاتب البريد، حيث تبلغ تكلفة التذكرة 58 ألف جنيه للمستوى الأول، و49 ألف جنيه للمستوى الثاني، و36 ألف جنيه للمستوى الثالث.

ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن نتيجة القرعة عبر بوابة الحج المصرية من خلال إدخال الرقم القومي، للاطلاع على النتيجة وكافة التفاصيل المرتبطة بها.

كما حددت الوزارة عددا من الفئات غير المسموح لها بأداء الحج، من بينها المصابون بأمراض مزمنة تعوق السفر، أو من سبق لهم أداء الفريضة، بالإضافة إلى غير المقيمين داخل نطاق المحافظة محل التقديم.

وتشمل شروط التقديم أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وعضوا بإحدى الجمعيات الأهلية المسجلة قبل 1 يوليو 2025، وألا يقل عمره عن 21 عاما، مع تمتعه بالأهلية القانونية، وألا يكون قد سبق له أداء الحج.

أما المستندات المطلوبة فتتضمن صورة سارية من بطاقة الرقم القومي، وعددا من الصور الشخصية، وشهادة طبية معتمدة، وشهادة تطعيم، بالإضافة إلى إيصال سداد مقدم الحجز، وجواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة للاستعداد لموسم الحج، بما يضمن تنظيم الرحلات وتقديم أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات، وتيسير أداء المناسك في أجواء آمنة ومنظمة.