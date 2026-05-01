الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بدراسة الاستغلال الأمثل للأرض الواقعة بين الكورنيش والشاطئ

تطوير الكورنيش على أعلى مستوى لتعزيز المظهر الحضاري والسياحي وتكثيف الجهود استعدادٱ لموسم الصيف
تطوير الكورنيش على أعلى مستوى لتعزيز المظهر الحضاري والسياحي وتكثيف الجهود استعدادٱ لموسم الصيف
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، أعمال تطوير كورنيش بورسعيد، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل بمشروعات التطوير الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، رافقه الدكتور  إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق

واطلع المحافظ على معدلات تنفيذ الأعمال، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، لما يمثله كورنيش بورسعيد من واجهة حضارية وسياحية مميزة تعكس الصورة الجمالية للمحافظة، وموجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة

تطوير الكورنيش على أعلى مستوى لتعزيز المظهر الحضاري والسياحي وتكثيف الجهود استعدادٱ لموسم الصيف 

ووجه المحافظ بدراسة الاستغلال الأمثل للأرض المحصورة بين الكورنيش والشاطئ، والواقعة أمام قرية "إيكلا"، بما يحقق أقصى استفادة منها ويدعم الأنشطة السياحية والترفيهية بالمنطقة.

هذا وتجرى أعمال التطوير على مرحلتين، وتشمل تركيب أرضيات حديثة بتصميمات هندسية أنيقة، وأعمدة إنارة ديكورية بطابع عصري، إلى جانب ترميم السور الحجري وسلالم الشاطئ، بما يسهم في الحفاظ على الطابع الجمالي للواجهة البحرية وتتضمن خطة التطوير تنفيذ إضاءات مخفية بطول الكورنيش، وإنشاء مسارات مخصصة للجري، ومناطق ترفيهية متكاملة، فضلًا عن إقامة برجولات ومقاعد عصرية لخدمة المواطنين، مع رفع كفاءة البنية التحتية من أعمال الصرف والكهرباء، لضمان توفير أعلى درجات الراحة والأمان لرواد الكورنيش

كما تشمل الأعمال فتح وتوسعة الطرق المؤدية والموازية للكورنيش، وإزالة التعديات والمخلفات التي كانت تشوه المظهر العام، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتحسين البيئة المحيطة.

وأشار المحافظ إلى أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو إعادة إحياء الواجهة البحرية لبورسعيد، وتحويل الكورنيش إلى وجهة سياحية متكاملة تضم مختلف عناصر الجذب، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية، ويعزز من مكانة بورسعيد كإحدى أبرز المدن الساحلية في مصر

ووجه المحافظ بتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال في أقرب وقت ممكن

