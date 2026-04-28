حملات رقابية مشتركة بين "سلامة الغذاء" و"التموين" و"حماية المستهلك" لإحكام الرقابة على منشآت بورسعيد الغذائية

شنت الأجهزة الرقابية بمحافظة بورسعيد حملات تفتيشية موسعة استهدفت المنشآت الغذائية ومحال تداول الأغذية بكافة أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، لضمان جودة المنتجات المعروضة وسلامتها.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، و الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وفي إطار تفعيل أحكام القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٧

تحرك رقابي مكثف بـ 5 أحياء ومدينة بورفؤاد لضمان سلامة الغذاء



قاد فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ببورسعيد، بقيادة الدكتورة نشوى الريس مدير الفرع، والأستاذ أحمد زهران مدير الرقابة، وبمشاركة جهاز حماية المستهلك وتموين بورفؤاد ومفتشي الأغذية بالهيئة، حملة مرورية

استهدفت أحياء (الشرق، العرب، المناخ، الضواحي، الجنوب) ومدينة بورفؤاد. أسفرت الحملة عن المرور على 26 منشأة غذائية، وتم إعدام نحو 48 كجم من الأغذية المتنوعة غير الصالحة، نظراً لحفظها وتداولها في ظروف غير مطابقة للاشتراطات الصحية والقياسية، مما يشكل خطراً على صحة المواطنين.

فحص أحراز النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين



في سياق تفعيل الدور الرقابي والقانوني، قام مفتشو الهيئة القومية لسلامة الغذاء بفحص أحراز مضبوطة بمدينة بورسعيد بناءً على قرار النيابة العامة، للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.

و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها خلال الحملات، مع التنبيه المشدد على أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بالمعايير الصحية المعتمدة لتقديم غذاء آمن.





واكدت محافظة بورسعيد على استمرار هذه الحملات الرقابية بشكل دوري ومكثف بكافة القطاعات، تنفيذاً لتوجيهات المحافظ بضبط الأسواق والحفاظ على سلامة المواطنين، والتصدي بكل حزم لأي ممارسات تضر بالصحة العامة.