النيابة الإدارية تستقبل وفدا رسميا من جهاز الرقابة المالية بسلطنة عمان | صور

استقبل المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، وفدًا رسميًا من جهاز الرقابة الإدارية والمالية بسلطنة عُمان، ضم كلاً من فهد بن أحمد بن عبد الله الفارسي مدير عام الأعمال القانونية، فيصل بن حمود بن حمد الحسني مدير عام الشؤون القانونية.

جاء ذلك بحضور المستشار كمال علي عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير مكتب فني السويس، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار أحمد عبد البديع مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد عبد الراضي مدير وحدة التعاون الدولي.

يأتي ذلك في إطار جهود وحدة التعاون الدولي برئاسة المستشار محمد عبد الراضي، الرامية إلى تعزيز أطر التعاون الإقليمي والدولي مع الجهات والهيئات والأجهزة القضائية والرقابية وتبادل الخبرات بينها.

استمع الوفد خلال الزيارة، لاستعراض موجز من المستشارين مديري وأعضاء عددٍ من الإدارات والوحدات المركزية برئاسة الهيئة، حول التجربة الرائدة للنيابة الإدارية في مجال التأديب، والدور الذي تضطلع به في مكافحة الفساد المالي والإداري، وما حققته من جهود في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وتعزيز الحوكمة الرشيدة.