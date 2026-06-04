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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

النيابة الإدارية تغلق مطعم في كفر الشيخ بسبب أغذية منتهية الصلاحية | صور

النيابة الادارية في المطعم
النيابة الادارية في المطعم
إسلام دياب

باشرت النيابة الإدارية إجراءات التحقيق حول ما أثير على عددٍ من منصات التواصل الاجتماعي من ضبط أغذية يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بمطعم غير مُرخَص بمدينة ''مطوبس''

تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء ما جرى تداوله عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية يوم السبت الموافق الثلاثين من مايو الماضي، بشأن ضبط أحد المطاعم المُدار دون ترخيص، بمدينة ''مطوبس'' بمحافظة كفر الشيخ، ووجود أصناف من الأطعمة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي؛ قام المستشار أسامة المسلماني مدير النيابة الإدارية بمطوبس، بإحالة الواقعة للتحقيق العاجل.
كشفت التحقيقات التي باشرها محمد ممدوح رئيس النيابة، عن سابقة تشكيل لجنة من إدارتي التموين والطب البيطري، والتي قامت بضبط أغذية مشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، في مطعم مُدار دون ترخيص، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة، التي أمرت بإعدام المضبوطات بعد ورود تقرير الفحص الفني بعدم صلاحيتها، مع اتخاذ إجراءات الغلق الإداري للمطعم.


وبناءً عليه تَرَأَسَ المستشار مدير النيابة، فريقًا من أعضائها، ضم كلًا محمد ممدوح رئيس النيابة، وإيهاب جاويش وكيل النيابة، وبرفقتهم لجنة مشكلة من رئيس مجلس مدينة مطوبس، ومديري إداراتي الطب البيطري والتموين، وعضوًا من هيئة سلامة الغذاء، حيث انتقلت اللجنة صباح أمس الأربعاء الثالث من يونيو الجاري لإجراء المعاينة للمطعم الغير مرخص، وتبين عدم استكمال إجراءات الإغلاق القانونية للمنشأة، ووجود أصناف أطعمة مُخزنة داخل المطعم يُشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وبناءً عليه تم توجيه اللجنة المرافقة من الجهة الإدارية لإعمال شئونها حيال تلك المضبوطات، ومتابعة تنفيذ قرار الغلق الصادر للمطعم.

وعقب انتهاء المعاينة، تم اصطحاب مالك المطعم والعاملين به إلى مقر النيابة لاستكمال التحقيقات، كما أمرت النيابة باستدعاء مسئول سلامة الغذاء، ومفتش الرقابة التموينية، لتقديم تقريرهم بنتيجة الفحص.

وجارٍ استكمال التحقيقات.

النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية منصات التواصل الاجتماعي

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