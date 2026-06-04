السيطرة على حريق داخل شقة سودانيين في فيصل بالجيزة دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية يقيم بها عدد من السودانيين بمنطقة الملكة بشارع العشرين في فيصل، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بالمنطقة، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ للتعامل مع النيران.

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط العقار لمنع امتداد الحريق إلى الوحدات المجاورة، وتمكنت من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة عليها وإخمادها بالكامل.

وبالفحص الأولي تبين عدم وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية جراء الحريق، فيما جرى تنفيذ أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب اندلاع الحريق.