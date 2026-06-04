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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

السيطرة على حريق بمطعم شهير بطنطا إثر ماس كهربائي.. صور

حريق هائل بمطعم بطنطا
حريق هائل بمطعم بطنطا
الغربية أحمد علي

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل اندلعت نيرانه بمطعم مأكولات شهير إثر ماس كهربائي مفاجىء وتم الدفع بسيارتين مطافيء.

 وتمت السيطرة على الموقف قبل امتداده للمنازل المجاورة دون وقوع إصابات وخسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الحريق 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اشتعال النيران في مطعم مأكولات شهير بنطاق دائرة القسم.

تحرك أمني عاجل 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارات المطافىء للسيطرة على نيران الحريق وتأمين ارواح المارة من المواطنين.

دون وقوع إصابات وخسائر بشرية 


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات حريق هائل مطعم بطنطا

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