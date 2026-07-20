قطر وكندا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي ومستجدات الأوضاع بالمنطقة

بحث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم الإثنين، من الدكتور مارك كارني رئيس وزراء كندا، علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن آخر المستجدات الإقليمية والدولية، لا سيّما تطورات الأوضاع في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن أمير قطر عبَّر لرئيس الوزراء الكندي، خلال الاتصال، عن تهانيه بمناسبة نجاح كندا، بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.