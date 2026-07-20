قبل انتخابات أكتوبر .. سفير مصر الأسبق في إسرائيل يكشف نقاط ضعف نتنياهو

قال سفير القاهرة الأسبق في تل أبيب عاطف سالم، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعرض لانتقادات واسعة بسبب ما يعتبره خصومه فشلًا في تحقيق مكاسب سياسية واستراتيجية توازي الإنجازات العسكرية التي يتحدث عنها، فضلًا عن تحميله مسؤولية سياسية عن الإخفاقات التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر 2023.



وأضاف سفير القاهرة الأسبق في تل أبيب في تصريحات لـ"صدى البلد" أن التعديلات القضائية التي تبنتها حكومة نتنياهو ساهمت في تعميق الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي، كما تعرض لانتقادات متواصلة بسبب طريقة إدارته لملف الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، والتي وصفتها المعارضة بأنها اتسمت بالبطء وعدم الفاعلية.



ولفت سالم إلى أن من بين نقاط الضعف التي تواجه نتنياهو أيضًا تراجع صورة إسرائيل على المستوى الدولي، مشيرًا إلى أن تقارير أمريكية تحدثت عن تآكل جزء من الدعم التاريخي الذي كانت تحظى به إسرائيل داخل الولايات المتحدة، سواء على مستوى الرأي العام أو داخل الكونجرس.



ورغم ذلك، يرى سالم أن نتنياهو لا يزال يمتلك فرصا قوية للبقاء في السلطة، بفضل خبرته الطويلة في إدارة الحملات الانتخابية، وقدرته على المناورة السياسية وبناء الائتلافات، فضلًا عن سعيه للحفاظ على تحالفه مع الأحزاب الحريدية من خلال دعم التشريعات المتعلقة بطلاب المعاهد الدينية.