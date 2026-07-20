لوقف التصعيد ضد إيران.. دي فانس يسعى لإغلاق البيت الأبيض أمام نتنياهو قبل لقائه بترامب

كشف مسؤولون إسرائيليون كبار أن فريق نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس يعمل على عرقلة عقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط مخاوف داخل الإدارة الأمريكية من أن يستغل نتنياهو اللقاء للضغط على ترامب من أجل تبني موقف أكثر تشددًا تجاه إيران.



وبحسب المسؤولين، فإن العلاقة بين ترامب ونتنياهو لا تشهد التوتر الذي تتحدث عنه بعض التقارير، إلا أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية يسعون، خلف الكواليس، إلى تأجيل أو منع الاجتماع خشية تأثيره على مسار السياسة الأمريكية تجاه الملف الإيراني.



وأشار التقرير إلى أن نتنياهو يعتزم السفر إلى واشنطن الأسبوع المقبل، على أمل لقاء ترامب على هامش حضوره جنازة السيناتور ليندسي غراهام، إلا أن موعد الاجتماع لم يُحسم بعد، في انتظار مشاورات يجريها مبعوث الإدارة الأمريكية أرييه لايتستون مع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.



وأضاف التقرير أن فانس صعّد خلال الأيام الماضية انتقاداته لإسرائيل، متهمًا مسؤولين إسرائيليين بالسعي إلى تقويض المفاوضات الأمريكية مع إيران، ومحذرًا من أن استمرار هذا النهج قد يضر بالعلاقات بين البلدين، في ظل تراجع التأييد لإسرائيل بين قطاعات من الناخبين الأمريكيين، لا سيما الجمهوريين الشباب.