ترامب: نتنياهو يحارب إيران التي قتلت "52 ألف متظاهر بريء"

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحارب إيران، التي "قتلت مؤخرًا 52 ألف متظاهر بريء" وتقتل جنودًا أمريكيين "وغيرهم" منذ 47 عامًا.

وقال ترامب عبر حسابه بمنصة "تروث سوشيال" : "الوحيدون الذين يجب اعتقالهم هم من قادوا إيران إلى هذه الدوامة غير المسبوقة من الموت والدمار، وهو أمر كان ينبغي على الرؤساء السابقين معالجته منذ سنوات!".

وفي نفس السياق، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ردٍّ قاسٍ على مقتل جنود أمريكيين على يد إيران، وذلك بعد عطلة نهاية أسبوع دامية حصدت أرواح جنود من الجيش.

وكتب على موقع “تروث سوشيال”، اليوم الإثنين: "في كل مرة تقتل فيها إيران جنديًا أمريكيًا، ستدفع ثمن ذلك أضعافًا مضاعفة"، مضيفا أنه أبلغ كبار القادة العسكريين بتعليماته،

وكتب أيضًا: "تمّ إحالة هذا التوجيه إلى وزير الحرب، بيت هيجسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، دانيال كين، وجميع قادة الجيش".