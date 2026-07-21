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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبدالله جمعة يكشف سبب رحيله عن الأبيض

مرتضي منصور
مرتضي منصور
علا محمد

كشف عبد الله جمعة، نجم نادي الزمالك السابق السبب وراء رحيله عن القلعة البيضاء.

وقال عبد الله جمعة فى تصريحات عبر قناة «الشمس»: «روحت نادى الزمالك فى موسم 2016-2017، وخدت 10 بطولات مع الفريق، عكس ناس فضلت داخل النادى عشرات السنين ومخدتش بطولات».

وأضاف: «علاقتى الجيدة بالمجلس السابق برئاسة مرتضى منصور هى سبب توتر علاقتى بالمجلس الحالي».

وحول تعرضه للاضطهاد من المجلس الحالى قال: «ممكن أكون تعرضت للاضطهاد بسبب العلاقة دي».


وختم: «لم أتواصل مع حد من المجلس السابق لمساعدتى، لكن أنا دائم الاتصال بأمير مرتضى منصور ووالده المستشار مرتضى، لأنهما من الناس اللى كانوا سند وداعمة لى، وساعدونى نفسيا».

عبد الله جمعة نجم نادي الزمالك السابق الزمالك القلعة البيضاء مرتضى منصور

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