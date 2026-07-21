عبدالله جمعة يكشف سبب رحيله عن الأبيض

كشف عبد الله جمعة، نجم نادي الزمالك السابق السبب وراء رحيله عن القلعة البيضاء.

وقال عبد الله جمعة فى تصريحات عبر قناة «الشمس»: «روحت نادى الزمالك فى موسم 2016-2017، وخدت 10 بطولات مع الفريق، عكس ناس فضلت داخل النادى عشرات السنين ومخدتش بطولات».

وأضاف: «علاقتى الجيدة بالمجلس السابق برئاسة مرتضى منصور هى سبب توتر علاقتى بالمجلس الحالي».

وحول تعرضه للاضطهاد من المجلس الحالى قال: «ممكن أكون تعرضت للاضطهاد بسبب العلاقة دي».



وختم: «لم أتواصل مع حد من المجلس السابق لمساعدتى، لكن أنا دائم الاتصال بأمير مرتضى منصور ووالده المستشار مرتضى، لأنهما من الناس اللى كانوا سند وداعمة لى، وساعدونى نفسيا».