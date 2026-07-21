قتل الأم وخيانة الأب.. جريمتان ضد الوالدين تهزان الشارع في ساعات

في ليلة واحدة، استفاق الشارع المصري على جريمتين أسريتين مروعتين وقعتا في محافظتي الشرقية والدقهلية، بعدما تحولت خلافات ومشكلات داخل أسرتين إلى نهايتين مأساويتين راح ضحيتهما أب وأم. وأثارت الواقعتان حالة واسعة من الصدمة والحزن بين الأهالي، خاصة أن الجريمتين ارتكبهما نجلا الضحيتين، في مشهد يعكس حجم المأساة التي انتهت بها الخلافات الأسرية.

الجريمة الأولى.. شاب ينهي حياة والدته في الشرقية

شهدت قرية ميت جابر التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية جريمة مأساوية، بعدما أقدم شاب يبلغ من العمر 30 عامًا على قتل والدته داخل منزل الأسرة، مستخدمًا سلكًا كهربائيًا في خنقها حتى فارقت الحياة.

وبحسب التحريات الأولية، فإن المتهم، الحاصل على بكالوريوس تجارة، كان قد سبق له تلقي العلاج داخل إحدى المصحات، كما أشارت المعلومات الأولية إلى اعتياده تعاطي المواد المخدرة. وبعد ارتكاب الجريمة، لم يغادر المنزل، بل ظل بجوار جثمان والدته في حالة انهيار، وأطلق استغاثات طالبًا النجدة، قبل أن تباشر الأجهزة الأمنية إجراءاتها.

وفور تلقي البلاغ، انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة بلبيس إلى مكان الواقعة، كما حضرت النيابة العامة لإجراء المعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، بينما أمرت النيابة بنقل جثمان المجني عليها إلى المشرحة لعرضه على الطب الشرعي، مع تكليف رجال المباحث باستكمال التحريات لكشف ملابسات الواقعة ودوافعها، في الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات مستمرة.



الجريمة الثانية.. خلافات أسرية تنتهي بمقتل الأب في الدقهلية

وفي محافظة الدقهلية، شهد شارع الجزرين بمدينة أجا جريمة أسرية أخرى، بعدما أقدم شاب على قتل والده طعنًا داخل مسكن الأسرة باستخدام سكين، قبل أن يتوجه بنفسه إلى قسم شرطة دكرنس، حاملًا السلاح المستخدم، ويعترف بارتكاب الواقعة.

وتلقى رجال الشرطة بلاغًا من الشاب فور وصوله إلى القسم، حيث كان بحوزته سكين ملطخ بآثار دماء، وأبلغهم بأنه أنهى حياة والده داخل المنزل.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية بصحبة المتهم إلى مكان الحادث، حيث عُثر على جثمان الأب مصابًا بعدة طعنات متفرقة. وتم فرض كردون أمني حول موقع الجريمة، وبدأت فرق البحث في رفع الأدلة وفحص مسرح الحادث.

التحقيقات تكشف الدوافع الأولية

وخلال التحقيقات الأولية، أفاد المتهم بأن خلافات متكررة مع والده كانت وراء ارتكابه الجريمة، موضحًا أن رفض والده زواجه، إلى جانب ما وصفه بمروره بظروف معيشية صعبة، دفعه وفقًا لأقواله إلى ارتكاب فعلته.

وقامت الأجهزة الأمنية بالتحفظ على المتهم والسلاح المستخدم، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة أعمالها، مع تكليف المباحث باستكمال التحريات وسماع أقوال الشهود، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



تحقيقات مستمرة لكشف الحقيقة كاملة

وفي كلتا الواقعتين، تواصل النيابة العامة والأجهزة الأمنية استكمال التحقيقات، والاستماع إلى الشهود، وفحص جميع الملابسات والظروف المحيطة بالجريمتين، إلى جانب انتظار نتائج تقارير الطب الشرعي والتحريات النهائية، للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وقوع هاتين الجريمتين.

تعيد هاتان الجريمتان المؤلمتان تسليط الضوء على خطورة تفاقم الخلافات الأسرية وتأثير الاضطرابات النفسية أو تعاطي المواد المخدرة إن ثبتت صلتها بالوقائع بعد انتهاء التحقيقات في دفع بعض الأشخاص إلى ارتكاب جرائم مأساوية بحق أقرب الناس إليهم.