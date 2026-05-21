النيابة الإدارية تحقق في اتهام معلم بالتحرش اللفظي بالطالبات بأبو تشت.. صور

انتقلت النيابة الإدارية تنفيذاً لتكليفات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، فور تلقي النيابة الإدارية بأبو تشت بلاغ إدارة "أبو تشت" التعليمية بشأن مذكرة مدير إحدى المدارس الإعدادية بالمحافظة، والمتعلقة بشكوى أولياء أمور بعض تلميذات الصف الأول الإعدادي، من قيام أحد معلمي اللغة العربية بالمدرسة بالاعتداء على بعض التلميذات بالتحرش اللفظي ومحاولة التحرش الجسدي واعتياده السلوك المعيب والتلفظ بالألفاظ النابية وتهديدهن بالتلاعب في درجاتهن.

بادرت الإدارة التعليمية باستبعاده من المدرسة وقام المستشار علي يوسف مدير النيابة الإدارية بأبو تشت، بتكليف فريقٍ من أعضاء النيابة ضم كلاً من محمد هشبول رئيس النيابة، وعمر أبو المجد وكيل النيابة، ومحمود عبد المؤمن وكيل النيابة، وبرفقتهم عضو إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، وأخصائي اجتماعي، وأخصائي نفسي، بالإدارة التعليمية ’’بأبو تشت’’، بالانتقال إلى مقر المدرسة اليوم ، وقد استمع فريق التحقيق لأقوال عددٍ من التلميذات اللائي أبدين الرغبة في الإدلاء بأقوالهن وأكدن ما جاء بالشكوى.

كما قامت النيابة بالاطلاع على سجلات المدرسة وقوائم التلاميذ بالفصول التي يتولى المتهم التدريس لها، وعقب ذلك قام فريق التحقيق بالعودة إلى مقر النيابة لسرعة استكمال التحقيقات، مع متابعة استمرار إبعاد المتهم عن أعمال التدريس حتى انتهاء التحقيقات.