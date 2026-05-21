مدبولي يستقل الأتوبيس الكهربائي من أمام مقر مجلس الوزراء للقيام بجولة تفقدية بمشروعات العاصمة الجديدة

استقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأتوبيس الكهربائي المخصص لانتقالات موظفي الجهاز الإداري للدولة من أمام مقر رئاسة مجلس الوزراء عقب انتهاء اجتماعاته اليوم، متوجها لمحطة الحافلات المركزية في مستهل جولة تفقدية بعدد من مشروعات العاصمة الجديدة، والتي رافقه خلالها المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وكل من اللواء أركان حرب أشرف الحسيني، واللواء أركان حرب محمد سعد زغلول، مساعدي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

تيسير انتقال العاملين والمواطنين والمترددين على العاصمة

وعند وصوله لمحطة الحافلات، أكد رئيس الوزراء أهمية هذا المشروع الحضاري المميز الذي يحقق هدف الربط بين العاصمة الجديدة ومختلف مناطق الجمهورية؛ من أجل تيسير انتقال العاملين والمواطنين والمترددين على العاصمة وزوارها بشكل حضاري، كما يوفر مختلف الخدمات اللازمة ليتجاوز المشروع كونه محطة حافلات بل نقطة جذب تجاري وإداري وترفيهي في قلب العاصمة الجديدة.

وبدأ رئيس الوزراء تفقده لمحطة الحافلات، بالاستماع إلى شرح قدمه العقيد رامي منتصر، مدير المشروع، ممثل الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، حول مكونات المشروع ومزاياه، الذي أوضح أن هذه المحطة تعد ضمن أكبر محطات الحافلات على مستوى العالم؛ حيث يقام المشروع على مساحة 440 ألف متر مربع، بما يعادل نحو 105 أفدنة، ويقع في قلب العاصمة الجديدة، بالقرب من محاور رئيسية مثل: الطريق الدائري الإقليمي، وطريق بن زايد الشمالي، كما أنه قريب من مناطق حيوية مثل: الحي الحكومي، وساحة الشعب، والامتداد المستقبلي للعاصمة الجديدة، ويستهدف المشروع تقديم خدمات النقل والمواصلات بين العاصمة الجديدة ومختلف أنحاء الجمهورية، إلى جانب توفير خدمات تجارية وإدارية وترفيهية متنوعة.

وقام رئيس الوزراء بجولة تفقدية بالمحطة، مصحوباً بشرح من مدير المشروع، الذي أشار إلى أن الجزء السطحي من المحطة، يضم مناطق انتظار للسيارات الملاكي بمساحة 178 ألف م2 بسعة 4025 سيارة، ويشمل مظلات معدنية بمساحة 42 ألف م2 مجهزة لتركيب ألواح الطاقة الشمسية، ومزودة بشواحن كهرباء للسيارات الملاكي بواقع 2 سيارة لكل شاحن بإجمالي 74 سيارة، بالإضافة إلى عدد 8 مبانٍ تجارية إدارية متعددة الطوابق، و4 مبانٍ تجارية متعددة الطوابق، ومطاعم، وعدد من موتيلات اليوم الواحد، كما يوجد طريق ترفيهي تجارى بطول 2.4 كم، إلى جانب عدة عناصر خدمية أخرى.

كما تفقد رئيس الوزراء مكونات المشروع تحت الأرض، عبر النزول إلى صالة الركاب رقم (1)، مع شرح من العقيد رامي منتصر حول منطقة انتظار الحافلات وصالات الركاب؛ حيث أشار إلى أن البدروم يقام بارتفاع 8م ويسع 730 حافلة ومقسم إلى 4 مناطق انتظار حافلات بمساحة 205 آلاف متر مسطح، توفر خدمات نقل الركاب بين العاصمة والقاهرة والأقاليم من جانب آخر، وكذا بين المحطة ومناطق العاصمة المختلفة، إلى جانب صالتي ركاب (1) و (2) بمساحة 52 ألف م2، يربط بينهما نفق للمشاة، وبهما سيور متحركة لتيسير حركة الركاب بالحقائب، وفراغات تتضمن مناطق ترفيهية وتجارية، كما يشمل البدروم عدد 18 شاحنا كهربيا للحافلات بواقع 3 حافلات لكل شاحن بإجمالي 54 حافلة، وعدد 3 مباني خدمات للسائقين وشركات النقل الخاص وعدد 2 نفق واحد للمشاة، والآخر سطحي للحافلات بعدد 2 حارة مرورية.

المحطة تتضمن مباني خدمة المواطنين والمركبات

وأضاف مدير المشروع، خلال الجولة، أن المحطة تتضمن أيضاً مباني خدمة المواطنين والمركبات، تتضمن مولا تجاريا بمسطح 21000م2، ومسجدا، وورشتين للخدمة والصيانة السريعة للحافلات بإجمالي 16 حافلة، إلى جانب مبنى الحماية المدنية ويشمل نقطة إسعاف وشرطة وإطفاء، وعدد 3 محطات وقود لخدمة المركبات والحافلات، ومطعمين.

واستفسر رئيس مجلس الوزراء عن نسبة إنجاز المشروع وموقف التشغيل؛ حيث تم التنويه إلى اكتمال مشروع محطة الحافلات المركزية بنسبة 100%، وفي هذا الصدد شرح المهندس خالد عباس الخطط التشغيلية والزمنية المقترحة لتشغيل المحطة، كما تمت الإشارة إلى أن هناك مجالا للتوسعات المستقبلية في المحطة، وتتوافر مساحات بالمحطة لتحقيق ذلك.