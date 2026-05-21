تنازل ام تصعيد؟ .. تطور جديد في قضية شيرين وشقيقها محمد عبد الوهاب

أنهت الفنانة شيرين عبدالوهاب خلافها مع شقيقها محمد عبد الوهاب، بعدما تنازلت عن جميع القضايا المتبادلة بينهما، بما في ذلك قضية صدر فيها حكم سابق بحبسه لمدة 6 أشهر بتهمة الاعتداء عليها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن محاولات إنهاء الخلافات الأسرية التي استمرت لفترة طويلة بين شيرين عبدالوهاب و شقيقها محمد عبد الوهاب. ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتخذ فيها شيرين قرار التنازل، إذ سبق أن تنازلت عن قضيتين أخريين ضد شقيقها لأسباب عائلية.





وأثار القرار تفاعلًا واسعًا بين جمهور الفنانة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض محاولة لإعادة الاستقرار داخل الأسرة وإنهاء النزاعات بين شيرين عبدالوهاب و شقيقها محمد عبد الوهاب بعيدًا عن ساحات القضاء والإعلام.





