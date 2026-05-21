رئيس التحرير
طه جبريل
أنا مكمل موسمين.. توروب يفجر مفاجأة بشأن مستقبله مع الأهلي

رباب الهواري

فجر ييس توروب، المدير الفني لفريق الأهلي، مفاجأة قوية عقب نهاية مواجهة المصري في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بالدوري المصري الممتاز، بعدما أكد استمراره مع الفريق بشكل رسمي رغم الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول رحيله بنهاية الموسم.

وقال المدرب خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة إن عقده مع النادي لا يزال ممتدًا لمدة موسمين إضافيين، مشيرًا إلى أنه قام بالفعل بإرسال خطة إعداد الفريق للموسم الجديد إلى إدارة النادي، في إشارة واضحة إلى تمسكه بالاستمرار على رأس الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.

تصريحات توروب جاءت مخالفة تمامًا لما تردد خلال الأيام الماضية داخل أروقة النادي، حيث أكدت عدة مصادر أن إدارة الأهلي كانت تدرس بقوة توجيه الشكر للمدرب عقب نهاية الموسم، خاصة بعد تراجع النتائج وخسارة البطولات المحلية والقارية.

وأكد المدرب في حديثه أنه يعمل بشكل طبيعي ويخطط للموسم المقبل، موضحًا أن ملف الإعداد يتضمن مواعيد المعسكرات وفترة تجهيز اللاعبين وبرنامج المباريات الودية، وهو ما يعكس ثقته في استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأنهى الأهلي الموسم بصورة مخيبة لآمال جماهيره، بعدما فقد لقب الدوري المصري رسميًا عقب احتلاله المركز الثالث في جدول الترتيب، ليفشل أيضًا في حجز بطاقة التأهل إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل.

وتسببت النتائج السلبية التي حققها الفريق هذا الموسم في زيادة الضغوط على الجهاز الفني والإدارة، وسط حالة من الغضب الجماهيري بسبب تراجع مستوى الفريق وخسارة المنافسة على أكثر من بطولة.

ورغم تصريحات توروب الأخيرة، لا يزال موقف إدارة الأهلي غير واضح حتى الآن، خاصة في ظل حالة الجدل الكبيرة حول مستقبل الجهاز الفني، وترقب الجماهير لقرار الإدارة النهائي بشأن استمرار المدرب أو التعاقد مع مدير فني جديد قبل انطلاق الموسم المقبل.

