اليونيسف: النظام التعليمي في مصر يشهد تحسنًا واضحًا وحضور الطلاب ارتفع إلى 87%

أكد الدكتور شيراز شاكيرا، رئيس قطاع التعليم في اليونيسف، أن النظام التعليمي في مصر يشهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن التقييم استند إلى زيارات ميدانية ومقابلات مباشرة داخل المدارس، وليس إلى البيانات الحكومية فقط.

زيارات ميدانية لتقييم التطور

وقال “شاكيرا” خلال تصريحات هلي قناة المحور، إن فرق التقييم أجرت مقابلات ومجموعات نقاش واستبيانات مع قيادات المدارس، مؤكدة أن النتائج أظهرت تحسن المناهج الجديدة، وانخفاض كثافة الفصول، وزيادة أعداد المعلمين، إلى جانب تحسن عملية التعلم داخل المدارس.

ارتفاع حضور الطلاب وتقليص فجوة المعلمين

وأضاف أن نسبة حضور الطلاب ارتفعت من نحو 15% إلى 87%، كما تم التعامل مع ما يقارب نصف مليون وظيفة لسد العجز في أعداد المعلمين، مع استمرار العمل على خفض كثافة الفصول.

التحديات مستمرة لكن الاتجاه إيجابي

وأوضح رئيس قطاع التعليم في اليونيسف أن استمرار بعض الشكاوى أمر طبيعي في نظام تعليمي كبير ومعقد، لكنها شددت على أن الاتجاه العام يشهد تحسنًا واضحًا مقارنة بالفترات السابقة.

الشفافية وراء نجاح الإصلاح

وأكد شاكيرا أن من أبرز أسباب التحول الحالي قيادة وزارة التربية والتعليم والحكومة لملف الإصلاح التعليمي، إضافة إلى الصراحة في مواجهة المشكلات، وعلى رأسها كثافة الفصول ونقص المعلمين.