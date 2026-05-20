متحدث التعليم: تطوير المناهج أحد أولوياتنا ويشمل تحديث 94 منهجًا دراسيًا

كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، عن تفاصيل جهود إصلاح منظومة التعليم في مصر، موضحًا أن من أبرز الإنجازات انخفاض الكثافات الطلابية في الفصول، حيث أظهرت البيانات المقدمة من اليونيسف أن عدد الطلاب في الفصول بالمرحلة الابتدائية أصبح يصل إلى 41 طالبًا لكل فصل، مقارنة بالسنوات السابقة، ما يعكس تحسنًا ملموسًا في جودة التعليم.

وأضاف شادى زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مشكلة العجز في المعلمين للمواد الأساسية تم حلها، من خلال عدة آليات، تشمل التعيينات عبر مسابقة 30 ألف معلم، والاستعانة بمدرسين بالحصة، بالإضافة إلى اعتماد المعلمين المؤهلين.

وأشار شادى زلطة إلى أن تطوير المناهج الدراسية يمثل أحد الأولويات، حيث يشمل المشروع تحديث 94 منهجًا دراسيًا، في إطار حرص الدولة على تحديث وإصلاح العملية التعليمية بشكل شامل، مؤكدًا أن اليونيسف أقدرت الجهود المبذولة، واعتبرت أن التعليم في مصر يشهد تحولًا جذريًا، وهو اعتراف دولي بالمبادرات والإصلاحات التي تمت خلال الفترة الماضية.

وشدد شادى زلطة على أن عودة الطلاب إلى المدارس بشكل واسع تُعد أحد الإنجازات المهمة، مؤكدًا أن الإجراءات الإصلاحية مستمرة لضمان استدامة التحسن في جودة التعليم.

