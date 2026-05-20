مارتن لورانس يوجّه رسالة للجمهور المصري قبل عرض فيلم «7 Dogs»

كشف النجم العالمي مارتن لورانس عن أولى تصريحاته في انفراد خاص لبرنامج «اليوم هنا القاهرة» الذي يقدمه الإعلامي محمد الدسوقي رشدي عبر قناة مودرن MTI، وذلك عقب وصوله إلى مصر قبل العرض المرتقب لفيلمه الجديد «7 Dogs».

وأعرب لورانس عن سعادته الكبيرة بزيارة مصر للمرة الأولى، مؤكدًا حماسه لاكتشاف معالمها التاريخية والثقافية، وعلى رأسها الأهرامات التي طالما حلم برؤيتها عن قرب.

وقال النجم العالمي خلال اللقاء إنه كان ينتظر هذه اللحظة منذ سنوات، مشيرًا إلى أن زيارته لمصر تمثل تجربة خاصة ومميزة في مسيرته.

واختتم لورانس حديثه برسالة مقتضبة للجمهور، دعاهم خلالها لانتظار فيلمه الجديد «7 Dogs»، مؤكدًا حماسه الشديد للعمل المرتقب.

فيلم 7Dogs

والفيلم تأليف المستشار تركي أل الشيخ وسيناريو وحوار محمد الدباح و من بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز، ومنة شلبي وتارا عماد وهنا الزاهد وهالة صدقي وناصر القصبي وسيد رجب و من إخراج الثنائي بلال العربي وعادل فلاح، اللذين شاركا في إخراج الجزء الجديد من سلسلة الأكشن العالمية الشهيرة Bad Boys Ride or Die، ويضم الفيلم كوكبة من نجوم السينما العالميين، من أبرزهم جيانكارلو إسبوزيتو نجم Breaking Bad وThe Mandalorian، والنجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي بطلة The Matrix Reloaded، ونجم بوليوود سلمان خان أحد أبرز وجوه سلسلة Tiger، والعملاق الهندي سانجاي دوت بطل فيلم Vaastav وساندي بيلا.

ويجسد كريم عبدالعزيز دور غالي أبو داوود الذي يعد أحد أخطر أعضاء منظمة سرّية دولية تُدعى "7Dogs"، الذي يجبر علي التعاون مع ظابط الإنتربول خالد العزازي الذي يجسد دوره احمد عز لمحاربه هذه العصابه ومن المقرر عرض الفيلم في عيد الاضحي القادم في مصر وجميع أنحاء الوطن العربي .