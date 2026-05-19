عرض فيلم 7 Dogs بتقنية ScreenX

أعلن صناع فيلم 7 Dogs من بطولة أحمد عز وكريم عبد العزيز، عن إطلاق الفيلم بتقنية ScreenX ليصبح بذلك أول فيلم عربي يُعرض بهذه التقنية السينمائية العالمية.



فيلم 7Dogs



الفيلم تأليف المستشار تركي أل الشيخ وسيناريو وحوار محمد الدباح و من بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز، ومنة شلبي وتارا عماد وهنا الزاهد وهالة صدقي وناصر القصبي وسيد رجب و من إخراج الثنائي بلال العربي وعادل فلاح، اللذين شاركا في إخراج الجزء الجديد من سلسلة الأكشن العالمية الشهيرة Bad Boys Ride or Die، ويضم الفيلم كوكبة من نجوم السينما العالميين، من أبرزهم جيانكارلو إسبوزيتو نجم Breaking Bad وThe Mandalorian، والنجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي بطلة The Matrix Reloaded، ونجم بوليوود سلمان خان أحد أبرز وجوه سلسلة Tiger، والعملاق الهندي سانجاي دوت بطل فيلم Vaastav وساندي بيلا

ويجسد كريم عبدالعزيز دور غالي أبو داوود الذي يعد أحد أخطر أعضاء منظمة سرّية دولية تُدعى "7Dogs"، الذي يجبر علي التعاون مع ظابط الإنتربول خالد العزازي الذي يجسد دوره احمد عز لمحاربه هذه العصابه ومن المقرر عرض الفيلم في عيد الاضحي القادم في مصر وجميع أنحاء الوطن العربي .