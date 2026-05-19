اللحظات الأخيرة في حياة الفنان علي يوسف.. “أنا طول عمري شقيان.. جايلك يا رب”

خيم الحزن على الوسط الفني ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول أنباء وفاة الفنان علي يوسف، وسط حالة من الصدمة بين محبيه وأصدقائه، خاصة بعد الكشف عن تفاصيل مؤثرة من لحظاته الأخيرة.

أحد أقارب علي يوسف

وكشف أحد أقارب الفنان الراحل، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تفاصيل الساعات الأخيرة في حياته، مؤكدًا أنه شعر بآلام شديدة قبل وفاته بفترة قصيرة.

وقال قريب الفنان الراحل، إنه حاول الاتصال به، لترد شقيقته وتخبره بأن علي ذهب إليها وأدى صلاة العشاء، قبل أن يشعر بوجع في صدره، مطالبةً إياه بالتوجه إلى المستشفى.

وأضاف أن الفنان الراحل قام بتغيير ملابسه، قبل أن يردد الشهادتين قائلاً: “أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله.. أنا طول عمري شقيان ومفرحتش.. أنا جايلك يا رب”، ليفارق الحياة بعدها وسط حالة من الحزن والانهيار بين أسرته ومحبيه.

واختتم منشوره قائلاً: “البقاء لله يا علي.. خبر سيئ وصعب لكنه حقيقي”.