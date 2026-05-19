اتحاد تنس الطاولة يحيل محمد البيلي للتحقيق بعد هجومه على مجلس الإدارة

أعلن الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة أشرف حلمي، إحالة محمد البيلي لاعب منتخب مصر إلى الشئون القانونية، وذلك على خلفية التصريحات والهجوم الذي نشره اللاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد مجلس إدارة الاتحاد خلال الساعات الماضية.

وجاء قرار الاتحاد عقب البيان المطول الذي نشره البيلي عبر حسابه الشخصي، والذي هاجم خلاله مسؤولي الاتحاد، متحدثًا عن أزمات تتعلق بالاستبعاد من بعض المشاركات الدولية، واختيارات المنتخبات، بالإضافة إلى خلافات تخص ملف الاحتراف الخارجي.

بيان اتحاد تنس الطاولة

ونشر الاتحاد المصري لتنس الطاولة بيانًا رسميًا للرد على تصريحات اللاعب، أكد خلاله اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ما بدر منه.

وقال الاتحاد في بيانه:

«نظرًا لما بدر من اللاعب محمد البيلي لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة من الهجوم على الاتحاد المصري لتنس الطاولة على صفحات التواصل الاجتماعي، سيقوم الاتحاد المصري لتنس الطاولة بتحويل اللاعب إلى لجنة الشئون القانونية للتحقيق معه فيما بدر منه، مع إرسال صورة من التحقيق ونتيجته إلى وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية».

وكان محمد البيلي قد أثار جدلًا واسعًا بعد كشفه تفاصيل خلافاته مع مسؤولي الاتحاد، مؤكدًا تعرضه لما وصفه بـ«الحرب الشخصية» ضده داخل المنتخب، إلى جانب انتقاده بعض القرارات الفنية والإدارية الخاصة بالمنتخب الوطني خلال الفترة الأخيرة