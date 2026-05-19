مستشفيات جامعة أسيوط : استقبال 13 وفاة وإصابة في حادث إطلاق النار بأبنوب

أعلنت مستشفيات جامعة أسيوط استقبال مستشفى الإصابات والطوارئ، اليوم الثلاثاء، 13 حالة بين وفيات ومصابين جراء حادث إطلاق النار الذي شهده مركز أبنوب بمحافظة أسيوط.



وأوضح المركز الإعلامي للمستشفيات، في بيان رسمي، أن الحالات التي استقبلها المستشفى تضمنت 4 حالات وفاة و9 مصابين، يخضعون حاليًا للرعاية الطبية المكثفة داخل المستشفى.



وأكد البيان أن الفرق الطبية بمختلف التخصصات تعاملت فور وصول المصابين مع الحالات، حيث تم إجراء الفحوصات الطبية العاجلة، ونقل الحالات الحرجة مباشرة إلى غرف العمليات لإجراء تدخلات جراحية دقيقة، فيما جرى إيداع باقي المصابين داخل أقسام الرعاية المركزة وغرف الملاحظة الطبية تحت إشراف طبي مستمر على مدار الساعة.



وجاء ذلك تحت إشراف الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، و الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى جانب إدارة مستشفى الإصابات بقيادة الدكتور محمد عبد الحميد مدير المستشفى، و الدكتور سعيد متولي نائب مدير المستشفى لشئون الإصابات.

كان قد لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون، في حادث إطلاق نار عشوائي نفذه مريض نفسي بمدينة أبنوب وقرية بني محمديات بمحافظة أسيوط، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي، فيما فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط الواقعة وبدأت التحقيقات.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من:



منصور مكرم حسن (49 عامًا)، حنان منصور علي (35 عامًا)، شاهين كرم شاكر (25 عامًا)، عبير عبد العظيم حسن (25 عامًا)، زيزو أشرف خلف (10 سنوات)، مصطفى عمر عبد القوي، خلف أيمن غريب، حمادة صبحي محمود.

كما أُصيب 7 آخرون، بينهم حالات بطلقات نارية في مناطق متفرقة من الجسد، وهم: سامح منصور عياد (45 عامًا)، كيرلس مرزوق زكي (29 عامًا)، أحلام خلف أشرف، محمود حمدان عبد العاطي (34 عامًا)، فوزي محمد محمود (42 عامًا)، مادونا فريد صفوت (19 عامًا)، وفام فريد صفوت (16 عامًا).



وتواصل الجهات الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث ودوافع مرتكبه، مع نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.