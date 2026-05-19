قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سريع الانتشار .. استشاري مناعة يوضح أعراض فيروس إيبولا
هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح ويأثم فاعله
تكريم خاص لأبو العينين.. انطلاق فعاليات النسخة الأولى لملتقى التوظيف بالشيخ زايد
جيش الاحتلال يعلن مقـ تل ضابط برتبة رائد في معارك جنوب لبنان
وول ستريت جورنال: واشنطن تصادر ناقلة نفط مرتبطة بإيران في المحيط الهندي
كامل الوزير: مصر تضع تعزيز الروابط مع الدول الإفريقية على رأس أولوياتها
الأرصاد : تحسن تدريجي في الطقس قبل عيد الأضحى 2026
بيدرو نيتو يقود هجوم تشيلسي أمام توتنهام .. وريتشاليسون أساسيًا مع السبيرز
مستشفيات جامعة أسيوط : استقبال 13 وفاة وإصابة في حادث إطلاق النار بأبنوب
إقصاء ساوثهامبتون من بلاي أوف الصعود .. وخصم 4 نقاط بسبب أزمة تجسس مدويّة
تقارير إسرائيلية: رفع حالة التأهب وإلغاء مواعيد رسمية وسط توتر إقليمي متصاعد
هل تدرس التعليم تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ؟|اعرف الحقيقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مستشفيات جامعة أسيوط : استقبال 13 وفاة وإصابة في حادث إطلاق النار بأبنوب

مستشفى الإصابات والطوارئ بجامعة أسيوط
مستشفى الإصابات والطوارئ بجامعة أسيوط
إيهاب عمر

أعلنت مستشفيات جامعة أسيوط استقبال مستشفى الإصابات والطوارئ، اليوم الثلاثاء، 13 حالة بين وفيات ومصابين جراء حادث إطلاق النار الذي شهده مركز أبنوب بمحافظة أسيوط.


وأوضح المركز الإعلامي للمستشفيات، في بيان رسمي، أن الحالات التي استقبلها المستشفى تضمنت 4 حالات وفاة و9 مصابين، يخضعون حاليًا للرعاية الطبية المكثفة داخل المستشفى.


وأكد البيان أن الفرق الطبية بمختلف التخصصات تعاملت فور وصول المصابين مع الحالات، حيث تم إجراء الفحوصات الطبية العاجلة، ونقل الحالات الحرجة مباشرة إلى غرف العمليات لإجراء تدخلات جراحية دقيقة، فيما جرى إيداع باقي المصابين داخل أقسام الرعاية المركزة وغرف الملاحظة الطبية تحت إشراف طبي مستمر على مدار الساعة.


وجاء ذلك تحت إشراف الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، و الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى جانب إدارة مستشفى الإصابات بقيادة الدكتور محمد عبد الحميد مدير المستشفى، و الدكتور سعيد متولي نائب مدير المستشفى لشئون الإصابات.

كان قد لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون، في حادث إطلاق نار عشوائي نفذه مريض نفسي بمدينة أبنوب وقرية بني محمديات بمحافظة أسيوط، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي، فيما فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط الواقعة وبدأت التحقيقات.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من:


منصور مكرم حسن (49 عامًا)، حنان منصور علي (35 عامًا)، شاهين كرم شاكر (25 عامًا)، عبير عبد العظيم حسن (25 عامًا)، زيزو أشرف خلف (10 سنوات)، مصطفى عمر عبد القوي، خلف أيمن غريب، حمادة صبحي محمود.

كما أُصيب 7 آخرون، بينهم حالات بطلقات نارية في مناطق متفرقة من الجسد، وهم: سامح منصور عياد (45 عامًا)، كيرلس مرزوق زكي (29 عامًا)، أحلام خلف أشرف، محمود حمدان عبد العاطي (34 عامًا)، فوزي محمد محمود (42 عامًا)، مادونا فريد صفوت (19 عامًا)، وفام فريد صفوت (16 عامًا).


وتواصل الجهات الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث ودوافع مرتكبه، مع نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

أسيوط جامعة أسيوط مستشفيات جامعة أسيوط وفيات ومصابين حادث إطلاق النار مركز أبنوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العداد الكودي

الحكومة تبدأ تحويل العدادات الكودية.. اعرف التسهيلات الجديدة

راغب علامة

راغب علامة يرد على صورة تحول نجله جنـ.ـسيا

رئيس الوزراء

بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون

بدرية طلبة

بدرية طلبة: لا أعادي ريهام حجاج وهذه حقيقة عملي سحر لياسمين عبد العزيز

أسعار الذهب

هبوط مفاجئ بأسعار الذهب اليوم وتراجع عيار 21.. ماذا حدث في الصاغة؟

اجازة عيد الاضحى 2026

6 أيام كاملة رسميا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للطلاب والموظفين

علي سيف

وفاة الفنان علي سيف

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. هبوط سعر الذهب الآن بالأسواق

ترشيحاتنا

أموال الصدقات

هل يجوز تحويل أموال الصدقات إلى أضحية؟.. الإفتاء توضح الضوابط

الأضاحي

هل يجوز إعطاء غير المسلم من الأضحية؟.. أمين الإفتاء يجيب

دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة

دعاء العشر من ذي الحجة .. 3 كلمات تدخلك الجنة وأفضل 210 أدعية مستجابة

بالصور

ماذا يحدث لجسمم عند تناول الجزر؟.. يعزز المناعة والبشرة وصحة القلب

فوائد الجزر للمناعة وصحة العين
فوائد الجزر للمناعة وصحة العين
فوائد الجزر للمناعة وصحة العين

بعد سن الخمسين .. ماذا يحدث لجسمك عند ممارسة التمارين الرياضة 3 أشهر؟

تمارين المقاومة تقلل خطر الوفاة
تمارين المقاومة تقلل خطر الوفاة
تمارين المقاومة تقلل خطر الوفاة

إزالة 25 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية | صور

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بيطري الشرقية تحصن 44 كلبًا ضالاً بالزقازيق والعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد