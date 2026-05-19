تكريم خاص لأبو العينين.. انطلاق فعاليات النسخة الأولى لملتقى التوظيف بالشيخ زايد

علق الإعلامي أحمد موسى، على انطلاق فعاليات النسخة الأولى من ملتقى التوظيف بمدينة الشيخ زايد في مول برميلان، وعرضت تقريرا عن فعاليات الملتقى في حلقة اليوم من برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد".

ومن جانبه قال بسام محمد رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد :" فكرة ملتقى التوظيف خارج الافكار المعتادة لتقديم الخدمات للشباب، والنائب محمد أبو العينين رجل وطني ووفر الدعم لتنظيم ملتقى التوظيف في مول برميلان".

وقالت سحر الحسيني رئيس مجلس أمناء مدينة الشيخ زايد :" ملتقى التوظيف يحدث للمرة الأولى على مستوى المجتمعات العمرانية الجديدة ".



وأكد محمد أبو طالب الرئيس التنفيذي لشركة مدن مصر بوزارة الإسكان :" نعطي الشباب افكار عن طبيعة فرص العمل المتاحة قبل البدء في العمل ".

وأبدى الشباب سعادتهم بتنظيم ملتقى التوظيف في مول برميلان في الشيخ زايد



وشهدت فعاليات النسخة الاولى من ملتقى التوظيف تكريم خاص للنائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب على رعايته لفعاليات ملتقى التوظيف .