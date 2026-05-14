انطلاق فعاليات ملتقى التوظيف بالإسماعيلية

انطلقت فاعليات ملتقى التوظيف وسط إقبال كبير من الشباب الباحثين عن فرص عمل حقيقية، وذلك برعاية النائب موسى خالد موسى عضو مجلس النواب بمحافظة الإسماعيلية ، وبالتعاون مع احدي الشركات ، في خطوة تهدف إلى دعم الشباب وفتح آفاق جديدة أمامهم بسوق العمل.



وشهد الملتقى حضورًا واسعًا من المتقدمين من مختلف التخصصات، حيث تم تنظيم مقابلات شخصية للباحثين عن العمل، في إطار توفير فرص مناسبة تتماشى مع احتياجات سوق العمل وتطلعات الشباب نحو مستقبل مهني أفضل.



ومن جانبها، أجرت الأستاذة مريم عمران، مسؤولة الموارد البشرية بالشركة، سلسلة من المقابلات الشخصية مع المتقدمين، لاختيار الكفاءات المناسبة وإتاحة فرص عمل حقيقية داخل الشركة.



وأكد منظمو الملتقى أن الفرصة ما زالت متاحة خلال الأيام المقبلة أمام الشباب الراغبين في التقديم والاستفادة من الوظائف المتوفرة، مشيرين إلى استمرار استقبال المتقدمين وفق المواعيد المحددة للملتقى.



ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار دعم جهود التوظيف وتمكين الشباب اقتصاديًا، من خلال التعاون بين القطاع الخاص والقيادات المجتمعية لتوفير فرص عمل جادة تسهم في الحد من البطالة وتحقيق التنمية.